Як звірі київського зоопарку відреагували на аномальну заметіль (відео)

Більшість тварин вже перевели у зимові вольєри

Хуртовина створила чимало клопотів, та є й ті, хто радіє снігу. Наприклад, мешканці столичного зоопарку. Справжня зима до вподоби зебрам, бізонам, зубрам та іншим парнокопитним. А от птахи снігу і морозу не надто радіють, тож надворі показуються рідше.

"Вони злітаються, коли є небезпека з боку хижаків. Вони намагаються триматися разом", – зазначає співробітниця зоопарку Вікторія Служенко.

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Відео: Сьогодні

Більшість тварин перевели до зимових вольєрів. Лишили тих, для кого життя за морозної погоди є звичним. Наприклад, свинок холод не лякає. Нутрії, білки, зайці сніг сприймають як додаткове утеплення.

Відвідувачів у зоопарку наразі небагато – за три години, що ми тут, зустріли лише кілька родин.

Нагадаємо, раніше ми показували реакцію жителів американського зоопарку на сніг. До речі, не так давно в Сахарі випав сніг, Стамбул та Кашмір теж замело.

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