Хорошие новости: еноты умеют спасать от скуки и депрессии

Рассказываем, что такое енототерапия

В эти сильные морозы и пасмурные дни нам всем не хватает положительных эмоций. Меньше хандрят те, у кого есть домашние любимцы – собаки, коты или... еноты.

Да, вы все правильно прочитали. Жительница Одессы, которая уже 12 лет воспитывает енотов, утверждает, что эти животные – лучшие психотерапевты.

Диана Федотова, Игорь Казанжи, новости "Сегодня", телеканал "Украина"

Светлана Федорончук убеждена – енототерапия помогает забыть о проблемах и получить положительные эмоции. Поэтому, в гости приглашает всех.

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Когда-то Светлана купила первого енота за 900 долларов для развлечения. Затем нашла любимцу пару, и уже за год парочка дала потомство – двадцать три енота.

Еноты одесситки Светланы с рождения привыкли к людям. Необычные питомцы не боятся гостей и любят внимание. И хотя у каждого енота свой характер, их всех объединяет желание съесть вкусности и поиграть с людьми.

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