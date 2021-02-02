7 способів впоратися з апатією
Пам'ятайте, апатія – це не остання стадія пасивності
Коли пропав інтерес до всього, нічого не радує і нічого не хочеться, тоді, швидше за все, у ваше життя прийшла апатія. Саме вона є певним тумблером, який вимикає світло життя. Звідки береться апатія, як її розпізнати і що з нею робити, розповів Сьогодні.Lifestyle психолог В'ячеслав Халанський.
Апатія – це останній шанс людини захистити себе і свою психіку від більшого руйнування. "Якщо я не справляюся з цим світом і собою, я повинен вийти на лаву запасних. Це спосіб зробити так, щоб проблема пройшла повз мене, щоб мені не потрібно було її вирішувати, інакше вона забере останню краплю енергії".
Апатія в цьому сенсі – це дефіцит сенсу і проживання цього сенсу на рівні почуттів. Вона може настати в результаті пригнічених емоцій. Наприклад, коли один партнер не дає іншому проявляти свої почуття.
При цьому придушення почуттів відбувається виходячи з помилкових установок: "Я, можливо, не має рації"; "Я не відчуваю, що можу сказати свою думку", "Я боюся викликати агресію у партнера своєю думкою", "Я боюся втратити стосунки, тому буду придушувати свої почуття і емоції".
Головні ознаки апатії:
- нечутливість;
- пасивність і параліч почуттів;
- нічого не хочеться робити;
- немає сенсу ні в чому;
- з'являється байдужість навіть при усвідомленні, що руйнується моє здоров'я або хтось через це страждає;
- будь-які стосунки пускаються на самоплив;
- людина своєю пасивністю викликає нарікання – і це те, що йому потрібно. Він хоче розірвати стосунки, щоб вони його не напружували.
- Якщо ви самі не справляєтеся з апатією, тоді спробуйте поговорити з ким-небудь про свою ситуацію.
- Спробуйте зрозуміти, коли саме вона почала з'являтися. Що сталося в цей період? Наприклад, одна моя клієнтка відчувала апатію в результаті втрати близької людини. Була втрачена цінність і не було сенсу жити далі.
- Спробуйте частіше ставити собі питання: "Що я хочу?" Відповідь прийде не відразу і не той, що ви очікували. Це повинні бути прості конкретні відповіді: "Хочу їсти або пити ..." Запитуйте себе: "Що саме їсти чи пити?".
- Займайтеся спортом. Дослідження показують, що при переживанні почуття апатії допомагає спорт або будь-яка фізична активність.
- Не залишайтеся самі. Скажіть про свій стан кому-небудь з родичів чи друзів. Можливо, вам потрібна професійна допомога.
- Пам'ятайте, апатія – це не остання стадія пасивності. Є ще покірність, і вона сильніша апатії. Покірність характерна відсутністю будь-якого роду надії. В апатії ми ще можемо активізувати нашу волю і зробити небагато.
- Не залучаються поки в будь-які проекти або вирішення питань. Тут важливо вирішити собі не робити це, оскільки зараз це нестерпно. Робіть те, що можете.
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