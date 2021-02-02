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7 способів впоратися з апатією

Сьогодні, 17:17

Пам'ятайте, апатія – це не остання стадія пасивності

Коли пропав інтерес до всього, нічого не радує і нічого не хочеться, тоді, швидше за все, у ваше життя прийшла апатія. Саме вона є певним тумблером, який вимикає світло життя. Звідки береться апатія, як її розпізнати і що з нею робити, розповів Сьогодні.Lifestyle психолог В'ячеслав Халанський.

Психолог, психотерапевт В'ячеслав Халанський
Психолог, психотерапевт В'ячеслав Халанський
Фото: пресслужба

Що таке апатія і звідки вона береться

Апатія – це останній шанс людини захистити себе і свою психіку від більшого руйнування. "Якщо я не справляюся з цим світом і собою, я повинен вийти на лаву запасних. Це спосіб зробити так, щоб проблема пройшла повз мене, щоб мені не потрібно було її вирішувати, інакше вона забере останню краплю енергії".

Апатія – це причина вигоряння, а не наслідок. Вона не відбувається в один день, це довгий процес боротьби за виживання. З неминучим відчуттям, що в цій боротьбі людина програла, тому немає сенсу щось робити, боротися далі, доводити.

Апатія в цьому сенсі – це дефіцит сенсу і проживання цього сенсу на рівні почуттів. Вона може настати в результаті пригнічених емоцій. Наприклад, коли один партнер не дає іншому проявляти свої почуття.

При цьому придушення почуттів відбувається виходячи з помилкових установок: "Я, можливо, не має рації"; "Я не відчуваю, що можу сказати свою думку", "Я боюся викликати агресію у партнера своєю думкою", "Я боюся втратити стосунки, тому буду придушувати свої почуття і емоції".

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Багато хто лікує прояви стресу, а не бореться із його причиною
Фото: freepik.com

Як зрозуміти, що у вас апатія і не переплутати її з чимось іншим

Головні ознаки апатії:

  • нечутливість;
  • пасивність і параліч почуттів;
  • нічого не хочеться робити;
  • немає сенсу ні в чому;
  • з'являється байдужість навіть при усвідомленні, що руйнується моє здоров'я або хтось через це страждає;
  • будь-які стосунки пускаються на самоплив;
  • людина своєю пасивністю викликає нарікання – і це те, що йому потрібно. Він хоче розірвати стосунки, щоб вони його не напружували.

Що можна зробити з апатією
Що можна зробити з апатією
Фото: Depositphotos

Що можна зробити з апатією: 7 способів впоратись з нею

  1. Якщо ви самі не справляєтеся з апатією, тоді спробуйте поговорити з ким-небудь про свою ситуацію.
  2. Спробуйте зрозуміти, коли саме вона почала з'являтися. Що сталося в цей період? Наприклад, одна моя клієнтка відчувала апатію в результаті втрати близької людини. Була втрачена цінність і не було сенсу жити далі.
  3. Спробуйте частіше ставити собі питання: "Що я хочу?" Відповідь прийде не відразу і не той, що ви очікували. Це повинні бути прості конкретні відповіді: "Хочу їсти або пити ..." Запитуйте себе: "Що саме їсти чи пити?".
  4. Займайтеся спортом. Дослідження показують, що при переживанні почуття апатії допомагає спорт або будь-яка фізична активність.
  5. Не залишайтеся самі. Скажіть про свій стан кому-небудь з родичів чи друзів. Можливо, вам потрібна професійна допомога.
  6. Пам'ятайте, апатія – це не остання стадія пасивності. Є ще покірність, і вона сильніша апатії. Покірність характерна відсутністю будь-якого роду надії. В апатії ми ще можемо активізувати нашу волю і зробити небагато.
  7. Не залучаються поки в будь-які проекти або вирішення питань. Тут важливо вирішити собі не робити це, оскільки зараз це нестерпно. Робіть те, що можете.

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депресія психологія апатія Вячеслав Халанский
Джерело: Сьогодні
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