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Євген Клопотенко про продукти під час війни – навіщо нам зараз гречка і чим вона корисна

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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8 квітня, 18:00
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Гречка нас виручить, якщо поряд немає плити чи мультиварки: ця каша багата на клітковину, залізо, вітаміни і її можна приготувати, просто заливши водою
Євген Клопотенко зазначив, що під час війни гречка допоможе насититися і її можна приготувати без вогню та плити
Євген Клопотенко зазначив, що під час війни гречка допоможе насититися і її можна приготувати без вогню та плити / Фото: freepik.com, instagram.com/klopotenko

Сьогодні, коли через війну з Росією складно дотримуватися нормального раціону, саме час згадати про користь гречки. Тому що гречана каша допоможе нам насититися, містить багато корисних мікроелементів та вітамінів. Як приготувати гречку в екстремальних умовах – розповів у своїм інстаграмі кулінарний експерт Євген Клопотенко.

У гречці є клітковина, без якої наш кишечник не добре працюватиме, це важливий момент для здоров'я в цілому.
У гречці є клітковина, без якої наш кишечник не добре працюватиме, це важливий момент для здоров'я в цілому. / Фото: Depositphotos

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Гречана крупа містить безліч корисних для здоров'я мікроелементів. Наприклад, клітковину, кальцій, калій, вітаміни групи В, амінокислоти, магній, особливо багата на гречку залізом. Гречка допомагає довго почуватися ситим, тому що ця крупа калорійна. А ще в гречці є клітковина, без якої наш кишківник не працюватиме добре. Це також важливий момент для здоров'я загалом.

Ніколи не думав, що скажу. Але настав час дістати гречку, панове, – пише Євген Клопотенко у своєму інстаграмі, – Справа в тому, що гречку не треба варити. Вона продається вже готовою, просто засушеною. Ідеально у ситуаціях, коли немає доступу до плити.

Так, все, що вам потрібно зробити – залити її 1:2 гарячої води, накрити та почекати 30 хвилин. І навіть якщо окропу немає, то все просто. Заливаєте гречку холодною рідиною та чекаєте 2-4 години. За цей час гречка просочиться та відновиться. Навіть сік підійде (томатний, яблучний, будь-який).

Також дізнайтеся, як до налагодити харчування та зберігати спокій у воєнний час.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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