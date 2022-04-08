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Евгений Клопотенко о продуктах во время войны – зачем нам сейчас гречка и чем она полезна

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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8 апреля, 18:00
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Гречка нас выручит, если рядом нет плиты или мультиварки: эта каша богата клетчаткой, железом, витаминами и ее можно приготовить, просто залив водой
Евгений Клопотенко отметил, что во время войны гречка поможет насытиться и ее можно приготовить без огня и плиты
Евгений Клопотенко отметил, что во время войны гречка поможет насытиться и ее можно приготовить без огня и плиты / Фото: freepik.com, instagram.com/klopotenko

Сегодня, когда из-за войны с Россией сложно соблюдать нормальный рацион, самое время вспомнить о пользе гречки. Потому что гречневая каша поможет нам насытиться, содержит много полезных микроэлементов и витаминов. Как приготовить гречку в экстремальных условиях – рассказал в своем инстаграме кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

В гречке есть клетчатка, без которой наш кишечник не будет хорошо работать, это важный момент для здоровья в целом.
В гречке есть клетчатка, без которой наш кишечник не будет хорошо работать, это важный момент для здоровья в целом. / Фото: Depositphotos

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Гречневая крупа содержит множество полезных для здоровья микроэлементов. Например, клетчатку, кальций, калий, витамины группы В, аминокислоты, магний, особенно богата гречка железом. Гречка помогает долго чувствовать себя сытым, потому что эта крупа калорийная. А еще в гречке есть клетчатка, без которой наш кишечник не будет хорошо работать. Это тоже важный момент для здоровья в целом.

Никогда не думал, что это скажу. Но пора достать гречку, господа, пишет Евгений Клопотенко в своем инстаграме,- Дело в том, что гречку не нужно варить. Она продается уже готовой, просто засушенной. Идеально в ситуациях, когда нет доступа к плите.

Так, все, что вам нужно сделать – залить ее 1:2 горячей водой, накрыть и подождать 30 минут. И даже если кипятка нет, то все ок. Просто заливаете гречку холодной жидкостью и ждете 2-4 часа. За это время гречка пропитается и восстановится. Даже сок подойдет (томатный, яблочный, любой).

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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