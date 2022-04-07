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Бережемо здоров'я – як налагодити харчування та зберігати спокій у воєнний час

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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7 квітня, 18:00
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Агресія, стрес, відсутність апетиту б'ють не лише за ментальним, а й фізичним здоров'ям. Важливо знайти сили, щоб "не загнати" себе, як – у матеріалі
Налагодити харчування та зберігати спокій у воєнний час дуже важливо, інакше страждає ментальне та психічне здоров'я
Налагодити харчування та зберігати спокій у воєнний час дуже важливо, інакше страждає ментальне та психічне здоров'я / Фото: freepik.com, unsplash.com

Вистояти та перемогти у війні з Росією, продовжувати жити – тому ми маємо зробити над собою зусилля, щоб почуватися краще. Так, постійне прогортання стрічки новин, апатія, депресивний стан, поганий апетит або навпаки, "заїдання" стресу – нині наші постійні супутники.

Але треба бути сильними і зуміти подбати про себе та близьких, тому сьогодні, 7 квітня, Всесвітній день здоров'я, розбираємося з нашими експертами – як налагодити своє харчування і зуміти впоратися з агресією, що руйнує нашу стабільність розуму.

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Як в умовах війни налагодити свій раціон

Важливо не тільки намагатися їсти різноманітні продукти, а й дотримуватися тимчасового режиму харчування, нагадує гастроентеролог Євгенія Бєлінська. Тобто, як мінімум три-чотири рази на день ви обов'язково повинні повноцінно поїсти, а не просто перекусити бутербродом або випити чай.

Євгенія Белінська
Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

Корисні жири можна отримати з риби, горіхів, олії, твердого сиру, вершкового масла. Повільні вуглеводи, які допоможуть зберігати почуття насичення, містяться у будь-яких крупах та хлібі.

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Якщо є можливість, їжте фрукти, овочі, але переїдати їх також не варто. Інакше може виникнути здуття, також плоди з обережністю слід їсти тим, у кого хронічні гастрити, коліти, панкреатити і т. д. У таких випадках краще овочі та фрукти термічно обробляти – тушкувати, запікати, готувати на пару, варити.

А як на рахунок солодкої та кави, їх можна?

Солодощі їсти можна, навіть трохи збільшити їх кількість у раціоні, вони дозволять підняти настрій та рівень глюкози, але без фанатизму. А от кавою не зловживайте більше трьох чашок на день підвищать рівень стресу, якого нині і так достатньо, пийте воду або трав'яні чаї.

Якщо у вас немає можливості вільно придбати або отримати продукти, готувати, тоді їжте хоч щось, вже з правильним харчуванням потім розберетеся, головне – мати сили, а для цього потрібна їжа.

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Кава не зловживайте, не більше 3-4 чашок на день, щоб не ріс рівень стресу: в іншому пийте воду або трав'яні чаї
Кава не зловживайте, не більше 3-4 чашок на день, щоб не ріс рівень стресу: в іншому пийте воду або трав'яні чаї

І пам'ятайте, якщо у вас метеоризм – то не налягайте на продукти із цукрозамінниками, протеїнові батончики, бобові, молоко, фрукти та овочі. Інакше стан може погіршитись. А в стані постійного стресу такі моменти загострюються ще більше.

Крім поганого апетиту, багато хто з нас, навпаки, починає заїдати стрес. Тоді наша травна система страждає від додаткового навантаження. Пам'ятайте, що наші органи травлення і так не в захваті від надлишку гормонів стресу.

Будьте уважні до
Будьте уважні до / Фото: Depositphotos

Тому будьте уважні до того, що ви їсте і в якій кількості – тобто стежте за своєю харчовою поведінкою. Особливо якщо вже є хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту.

Як заспокоїти агресію та знизити стрес

Агресія, яку зараз відчуває більшість із нас – це нормально. Коли порушуються наші кордони, коли кожен день ми стикаємося зі смертю, коли вороги руйнують наші будинки та розтоптують звичне мирне життя, психіка налаштована аж ніяк не на кохання та спокій, зазначає кандидат психологічних наук, психотерапевт Марина Діденко.

Марина Діденко
Марина Діденко / Фото: пресслужба

Злість, що лежить в основі агресії, фокусує нашу увагу на загрозах, мобілізує тіло і психіку до боротьби або втечі від "ворога", сповіщає "противника", що ми відвойовуватимемо своє.

Важливо усвідомити свою злість і висловлювати це вербально чи візуально: промовляти її з близькими, писати пости у соцмережах, створювати меми, малювати картини, шаржі, карикатури, – каже Марина Діденко. – Сміх, іронія і навіть сарказм – це "дієві ліки" від багатьох недуг. І тут це теж знадобиться.

В основі злоби багато енергії, яку нині можна перенаправити на щось корисне, наприклад, на волонтерство, прибирання, роботу. Також:

  • пошукайте безпечні форми вияву своєї агресії. Часто проблеми створює не сама злість, а спосіб її вираження. Намагайтеся більше гуляти або, якщо є можливість, займайтеся спортом або фізичними навантаженнями;
  • якщо ви в безпечному місті і поруч нікого немає, спробуйте покричати, побити подушку і т. д. На прогулянці можна жбурляти камінці у водойму, уявляючи, як ви "живете емоцію", і з кожним разом сила агресії знижуватиметься;
  • якщо відчуваєте, що агресія/злість зашкалює, спробуйте зменшити коло людей навколо себе, або взагалі спонукайте на самоті, щоб зібрати думки разом.

І пам'ятайте: будь-які емоції у ненормальній ситуації, якою є війна, допустимі та нормальні, якщо, звісно, вони в рамках закону.

Також заспокоїти свої емоції та упорядкувати нерви допоможуть природні заспокійливі засоби, читайте "Як заспокоїтись без таблеток – ТОП-10 седативних засобів від самої природи".

Якщо ви в стресі і постійно його заїдаєте, то дізнайтеся більше про емоційне переїдання та його шкоду, читайте "Як перестати заїдати стрес, 8 порад гастроентеролога".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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