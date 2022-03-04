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Если взрыв на АЭС – 3 правила поведения для тех, кто находится близко

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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4 марта, 14:40
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После оповещения о радиационной аварии всем без исключения нужно прятаться в укрытие. Максимально закрывая при этом органы дыхания и участки открытой кожи
После взрыва на АЭС, важно закрывать органы дыхания, кожу и не выходить из укрытия
После взрыва на АЭС, важно закрывать органы дыхания, кожу и не выходить из укрытия / Фото: freepik.com

Угроза распространение радиации при обстреле АЭС из-за действий оккупационных войск РФ действительно существует, но наши украинские бойцы не сдаются. Тем не менее, важно знать, как себя вести случае радиационной аварии, особенно тем людям кто находится ближе всех к Запорожской АЭС.

Что важно знать при радиационной аварии

Наиболее опасен первичный поток гамма излучения и нейтронов. Поэтому от проникающей радиации защитят противорадиационные укрытия, подвалы и другие защитные сооружения, имеющие со всех сторон защитные покрытия.

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Даже если вы – в пределах десятка километров от места взрыва, у вас есть несколько минут, чтобы найти убежище. Помните, что помимо проникающе радиации опасна вторичная радиация в виде радиоактивных осадков, которые могут распространиться на большие расстояния.

Даже если вы – в пределах десятка километров от места взрыва АЭС, у вас есть несколько минут, чтобы найти убежище.
Даже если вы – в пределах десятка километров от места взрыва АЭС, у вас есть несколько минут, чтобы найти убежище.

Самые крупные частицы выпадают в течение первых 30-40 минут, но более мелкие частицы остаются в облаке. Причем чем сильнее по мощности происходит взрыв, тем меньше по размеру образуются частицы, и, соответственно, их больше переносится ветром. Поэтому наземный взрыв более опасен из-за своей вторичной радиации.

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Что делать после взрыва на АЭС в первые минуты и часы

Главное, что мы должны знать о радиации, это то, что в первую очередь она поражает органы дыхания, поэтому следует любым доступным способом защитить свои легкие. Поэтому соблюдайте 3 правила:

  1. Не вдыхай и не трогай. Марлевая повязка или респиратор, важно скорее закрыть нос и рот. Так же следует не дать радиации "прикоснуться" к себе – закрываем все участки кожи, на которые она может попасть.
  2. Выбирай укрытие. Надежным вариантом безопасного укрытия будет помещение без вентиляции и с закрытыми окнами, чтобы постараться предотвратить попадание радиации. В качестве фильтров советуют использовать хлопчатобумажную ткань для уменьшения концентрации газов и паров.
  3. Сними и даже выбрось вещи. После любого контакта с загрязненными поверхностями или осадками следует тщательно отмыться и постирать всю одежду. А то, что было на вас в момент взрыва, совсем уничтожить, даже если это была ваша любимая кофта от Gucci.

Также важно избежать радиационного заражения, читайте "На случай утечки на Запорожской АЭС. Как избежать радиоактивного заражения – советы врача".

И постарайтесь справляться с тревожностью, в этом вам поможет материал "В укрытии или убежище – как справиться с тревожностью в замкнутом пространстве".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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