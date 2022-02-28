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Як уникнути радіоактивного зараження під час аварії на АЕС – розповів доктор Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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28 лютого, 10:05
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При загрозі атаки АЕС та радіоактивного зараження важливо провести йодопрофілактику та вберегти щитовидну залозу. Євген Комаровський розповів, як це зробити
При загрозі атаки АЕС та радіоактивного зараження важливо прийняти йод або таблетки калію йодиду, щоб зберегти щитовидку
При загрозі атаки АЕС та радіоактивного зараження важливо прийняти йод або таблетки калію йодиду, щоб зберегти щитовидку / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Поки йде війна з Росією, є ризик вибуху на АЕС, тому важливо вжити заходів. Прийом йоду в перші хвилини після аварії на АЕС з викидом радіації дозволяє вберегти щитовидну залозу від ураження радіоактивним йодом. Щоб уберегти щитовидну залозу від ураження, потрібно вжити звичайний йод, каже кандидат медичних наук Євген Комаровський.

Прийом йоду в перші хвилини після аварії на АЕС з викидом радіації дозволяє уберегти щитовидну залозу від ураження радіоактивним йодом
Прийом йоду в перші хвилини після аварії на АЕС з викидом радіації дозволяє уберегти щитовидну залозу від ураження радіоактивним йодом / Фото: unsplash.com

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Перше, що відбувається під час радіоактивного зараження, – це викид радіоактивного йоду. Тому важливо прийняти пігулки або розчин йоду, потрібно постаратися зробити це у перші години після вибуху АЕС або навіть хвилини після того, як оголошено тривогу.

Якщо зробити це в перші пару годин, то захист щитовидної залози вищий за 90%, – каже Євген Комарвоський. – А якщо прийняти йод за пів години до, то всі 100%. Цей препарат можна знайти в індивідуальній аптечці швидкої допомоги, пошукати, запитати у людей – він називається калію йодид. Або ж використовувати звичайний йод.

Отже, використовуйте або таблетки йодиду калію, або розчин звичайного 5% йоду. Як приймати пігулки калію йодиду (1 т=250 мг)

  • дорослі та діти старше 2х років – 125 мг – ½ таб.
  • діти віком до 2 років – 40 мг=1/6 таб.

Як приймати розчин 5% йоду:

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  • дорослі та діти старше 14 років – 40 крапель внутрішньо – бажано накапати в молоко
  • діти 5 – 14 років – 20 крапель внутрішньо
  • діти 2 – 5 років – 20 крапель на шкіру – розвести водою та зробити йодну сіточку.
  • діти віком до 2 років – 10 крапель на шкіру, теж робимо йодну сітку.

Це робиться тільки один раз, повторювати не потрібно! І нехай нам усім це не знадобиться!

Також ми писали, як подолати шок, читайте "Як вийти із шокового стану після побачених вибухів – покрокова інструкція".

Вам ще корисно буде дізнатися, де в Києві знайти аптеку, що працює, читайте "Список аптек Києва, які працюють у штатному режимі".

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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