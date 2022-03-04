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У укритті чи притулку – як упоратися з тривожністю у замкнутому просторі

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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4 березня, 07:00
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Справлятися з почуттям тривоги та розгубленості, перебуваючи в укритті, допоможуть самомасаж, обійми, стрибки на місці. А якщо хочеться плакати, то дайте волю сльозам
Впоратися з тривожністю в замкнутому просторі допоможуть обійми, глибоке дихання та самомасаж
Впоратися з тривожністю в замкнутому просторі допоможуть обійми, глибоке дихання та самомасаж / Фото: freepik.com, euronews.com

Тисячі мирних українців через війну, яку розгорнула Росія проти України, змушені ховатися у підвалах та укриттях. Як зберегти ясний розум і знизити тривожність, довго перебуваючи у замкнутому просторі розповіли у МОЗ України.

У найстресовіші моменти допоможуть точки опори – упріться в підлогу або стіну ногами, спиною
У найстресовіші моменти допоможуть точки опори – упріться в підлогу або стіну ногами, спиною / Фото: freepik.com

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Якщо тривожність зашкалює, перше, що можна зробити – глибоко подихати. Вдихи робіть довгими, а видихи – короткими. У стресові моменти допоможуть точки опори – упріться в підлогу або стіну ногами, спиною. Також можна пострибати на місці, коли ви відштовхуєтеся п'ятами від підлоги, нервова система отримує сигнал опори, а це наробить сил. Всі ці "лайфхаки" допомагають вивести адреналін та знизити рівень стресу.

Важливо не забувати пити, щоб уникнути зневоднення організму, адже у стані стресу ми забуваємо пити чисту воду. Відчуваєте напад тривоги – подумайте, що ви зараз у безпечному місці. А також зробіть самомасаж, доторкніться або поплескайте себе за плечі, ноги, помасажуйте вуха, долоні, ніс.

Обійми також допомагають зняти тривожність, обіймайтеся один з одним, обіймайте або гладьте тварин
Обійми також допомагають зняти тривожність, обіймайтеся один з одним, обіймайте або гладьте тварин / Фото: freepik.com

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У стані стресу вам може бути холодно навіть у теплому приміщенні, а в холодних укриттях – тим паче. Тому запасайтеся теплими речами, пледами, теплим чаєм, обіймайте одне одного. Хочеться плакати – не тримайте це у собі, поплачте , не уникайте здорових контактів із людьми, приймайте підтримку.

Обійми також допомагають зняти тривожність, обіймайтеся один з одним, обіймайте або гладьте тварин (якщо не проти вони самі та їхні господарі). Якщо обіймати нема кого, то можна обійняти самого себе за коліна, загорнувшись у тепле одяг.

Бережіть не тільки ментальне, а й фізичне здоров'я, дізнайтесь "Сидячи в підвалі або бомбосховищі – як не захворіти в холодному приміщенні".

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Також важливо підтримати дітей, читайте: Як уберегти психологічне здоров'я дитини під час війни – 8 ефективних порад".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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