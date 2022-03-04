Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Де знайти сховище

Що робити під час обстрілу

Медична допомога

Тривожна валіза

Поради безпеки

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Здорово

Що робити при радіаційній аварії – покрокова інструкція

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 березня, 12:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо почули сповіщення про радіаційну аварію, то йдіть до укриття, ховайте тварин, головне не бути на вулиці. А заздалегідь запасіться водою, їжею, респіраторами
При радіаційній аварії зайдіть у будинок, квартиру, будь-яке укриття, не виходьте на вулицю, і заздалегідь зробіть запаси їжі та води
При радіаційній аварії зайдіть у будинок, квартиру, будь-яке укриття, не виходьте на вулицю, і заздалегідь зробіть запаси їжі та води / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Загроза радіаційної аварії через дії окупаційних військ РФ справді існує, але наші українські бійці не здаються. Тим не менш, важливо знати, як поводитися у разі радіаційної аварії – розбираємось разом з центром громадського здоров'я МОЗ.

Перше правило – слухайте вказівки влади, ДСНС та інших установ, які будуть координовані на місцях. Якщо почули сповіщення про радіаційну аварію, важливо залишатися в приміщенні або негайно таке знайти, не залишатись на вулиці. Тому що радіоактивний пил осідає на зовнішній стороні будівель. Тому тримайтеся якнайдалі від даху та стін. Потім:

Реклама
  1. сховайте у приміщення домашніх тварин
  2. заблокуйте і закрийте вікна, двері, постарайтеся по можливості до них не підходити
  3. запасіться водою – налийте воду в герметичні ємності
  4. всі продукти потрібно загорнути в харчову плівку або пакети і сховати в холодильник, шафу
  5. підготуйте респіратор, маску або хоча б ватно-марлеву пов'язку
  6. Слідкуйте за повідомленнями рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.

Якщо вибух АЕС застав на вулиці чи потрібно вийти з укриття

Виходити надвір, якщо стався вибух на АЕС, можна тільки у разі крайньої необхідності. Одягайте респіратор, плащ, гумові чоботи, рукавички. У жодному разі не знімайте нічого з цього та взагалі одяг, не збирайте ягоди, не зривайте фрукти тощо.

Повернувшись додому, зніміть верхній шар одягу: знімайте акуратно, щоб не розтрусити радіоактивний пил . Знятий одяг потрібно скласти в герметичну упаковку – контейнер із пластику, пакет тощо, який сховайте подалі від тварин та людей.

Одягайте респіратор, плащ, гумові чоботи, рукавички, якщо після вибуху на АЕС треба йти на вулицю
Одягайте респіратор, плащ, гумові чоботи, рукавички, якщо після вибуху на АЕС треба йти на вулицю / Фото: Pixabay

Реклама

Прийміть душ з милом, помийте волосся, вимийте під проточною водою обличчя, руки відкриті частини тіла, якщо немає можливості прийняти душ. Не використовуйте кондиціонери для волосся , вони можуть закріпити радіоактивний пил на волоссі.

Не чешіть шкіру, не тріть її, намагаєтеся не подряпатися, щоб радіаційний пил не потрапив у рани. Якщо взагалі немає доступу до води, то протріть руки, обличчя, повіки, вії, вуха вологими серветками. Вони, як і перев'язувальні засоби, антисептики, завжди повинні бути у вашій аптечці або "тривожній валізці". Переодягніться в чистий одяг.

Пам'ятайте, що потрібно зберігати тверезий розум, чому не варто заспокоюватися алкоголем. "5 фактів, чому нині нікому не варто пити спиртне".

Реклама

Також постарайтеся зберігати спокій, як би складно не було – у цьому допоможе стаття "Як заспокоїтися під час війни – вправи та дихальні практики".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Наші янголи-охоронці

Позивний “Каракурт”. У бою за Гостомель загинув Герой України капітан Валерій Чибінєєв. Був командиром роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку, визволяв Лиман. Зірку Героя отримав 2016-го. На його честь пропонують назвати одну з вулиць Гостомеля.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Моряк Тарас Остапчук, який керував яхтою віце-президента російського концерну з виробництва зброї «Ростех», дізнавшись про вторгнення до його рідної України, втопив судно біля берегів Іспанії. Чим завдав ворогові збитків на $9 млн. Капітана заарештувала місцева влада, але, дізнавшись про причину вчинку, відпустила.
Слава Україні!
Втрата
Порада на сьогодні
Як пережити смерть близького
Читати
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Фото дня
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Онлайн-консультація лікаря
45 експертів
Контакти
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Онлайн-карта
Продуктові магазини
Відвідати
Варто знати
Як поводитися на блокпостах
Поради міністра
Читати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти