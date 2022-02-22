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Їмо все, що подобається: як харчуються українці – дослідження

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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22 лютого, 19:12
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Чому нам варто подумати про те, що знаходиться в наших холодильниках і як харчові звички можуть впливати на наше життя. Результати дослідження
Як харчуються українці
Як харчуються українці / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Як часто ви думаєте про те, яку їжу ви їсте? Чи знаєте ви про те, що овочі потрібно їсти щодня? Скільки цукру та солі потрібно споживати дитині? Щоб відповісти на ці питання, LIFE Сьогодні разом із дослідницькою компанією Gradus Research провели дослідження методом самозаповнення анкет у мобільному додатку, аби зрозуміти, як харчуються українці.

Результати вражають.

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Ми їмо все, що подобається, не обмежуючи себе окремими продуктами харчування – так відповіли 45,5% наших співгромадян.

Що цікаво, цей відсоток майже ідентичний для всіх вікових груп. Ще 12% українців зовсім не змогли відповісти на запитання щодо їхніх звичок у харчуванні, що ще раз доводить – люди не стежать за його якістю.

Примітно, що у західних регіонах та Києві цей відсоток становить 5,1 – 5,9%, а у центральних та північних – 19 – 22,9%.

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Дані опитування особливо пригнічують з огляду на те, що лише 7,5% українців не купують соуси, майонез, ковбасні вироби та продукти швидкого приготування. Також вони зазначають, що споживають багато овочів. Трохи вищий цей відсоток (13,2%) у людей віком від 55 до 60 років.

Хоч би якою сумною не була статистика, надія є. 34,9% українців відповіли, що стежать за своїм раціоном, але іноді, у свята, можуть собі дозволити з'їсти піцу, салат з майонезом або шматочок торта.

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства під час посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus .

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Додаток для власників iPhone .

Додаток для користувачів Android .

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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