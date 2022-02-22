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Едим все, что нравится: как питаются украинцы – исследование

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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22 февраля, 19:12
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Почему нам стоит задуматься о том, что находится в наших холодильниках и как пищевые привычки могут влиять на нашу жизнь. Результаты исследования
Как питаются украинцы
Как питаются украинцы / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Как часто вы задумываетесь о том, какую пищу вы едите? Знаете ли вы о том, что овощи нужно есть каждый день? Сколько сахара и соли нужно потреблять ребенку? Чтобы ответить на эти вопросы, LIFE Сегодня вместе с исследовательской компанией Gradus Research провели исследование методом самозаполнения анкет в мобильном приложении, чтобы понять, как питаются украинцы.

Результаты впечатляют.

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Мы едим все, что нравится, не ограничивая себя отдельными продуктами питания – так ответили 45,5% наших сограждан.

Что интересно, этот процент почти идентичен для всех возрастных групп. Еще 12% украинцев совсем не смогли ответить на вопросы касательно их привычек в питании, что еще раз доказывает – люди не следят за его качеством.

Примечательно, что в западных регионах и Киеве этот процент составляет 5,1 – 5,9%, а в центральных и северных – 19 – 22,9%.

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Данные опроса особенно удручают, учитывая, что всего 7,5% украинцев не покупают соусы, майонез, колбасные изделия и продукты быстрого приготовления. Также они отмечают, что потребляют много овощей. Немножко выше этот процент (13,2%) у людей в возрасте от 55 до 60 лет.

Какой бы печальной ни была статистика, надежда есть. 34,9% украинцев ответили, что следят за своим рационом, но, иногда, по праздникам, могут себе позволить съесть пиццу, салат с майонезом или кусочек торта.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

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Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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