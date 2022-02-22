Едим все, что нравится: как питаются украинцы – исследование

Почему нам стоит задуматься о том, что находится в наших холодильниках и как пищевые привычки могут влиять на нашу жизнь. Результаты исследования

Как питаются украинцы / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Как часто вы задумываетесь о том, какую пищу вы едите? Знаете ли вы о том, что овощи нужно есть каждый день? Сколько сахара и соли нужно потреблять ребенку? Чтобы ответить на эти вопросы, LIFE Сегодня вместе с исследовательской компанией Gradus Research провели исследование методом самозаполнения анкет в мобильном приложении, чтобы понять, как питаются украинцы.

Результаты впечатляют.

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Мы едим все, что нравится, не ограничивая себя отдельными продуктами питания – так ответили 45,5% наших сограждан.

Что интересно, этот процент почти идентичен для всех возрастных групп. Еще 12% украинцев совсем не смогли ответить на вопросы касательно их привычек в питании, что еще раз доказывает – люди не следят за его качеством.

Примечательно, что в западных регионах и Киеве этот процент составляет 5,1 – 5,9%, а в центральных и северных – 19 – 22,9%.

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Данные опроса особенно удручают, учитывая, что всего 7,5% украинцев не покупают соусы, майонез, колбасные изделия и продукты быстрого приготовления. Также они отмечают, что потребляют много овощей. Немножко выше этот процент (13,2%) у людей в возрасте от 55 до 60 лет.

Какой бы печальной ни была статистика, надежда есть. 34,9% украинцев ответили, что следят за своим рационом, но, иногда, по праздникам, могут себе позволить съесть пиццу, салат с майонезом или кусочек торта.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

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Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

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