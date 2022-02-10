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Як Олена Зеленська схудла на 10 кілограм – правила харчування першої леді України

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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10 лютого, 14:11
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Дружина президента України розповіла про свої здорові звички і про те, як харчується вдома родина Зеленських. Читайте подробиці у статті
Правила харчування Олени Зеленської
Правила харчування Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official, unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Олена Зеленська вміє підкорювати елегантними образами. Але сьогодні перша леді України вирішила поділитися з українцями своїми правилами харчування.

Дружина президента України розповіла, як завдяки усвідомленому підходу до свого раціону та способу життя їй вдалося схуднути на 10 кілограмів.

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Олена опублікувала у своєму офіційному Instagram-акаунті пост, у якому відверто зізналася, що мала зайву вагу після народження доньки.

Після народження доньки я, як і багато жінок, стала трохи важчою та ширшою, ніж раніше. Вирішила, що регулярні заняття спортом швидко виправлятимуть ситуацію, і я знову буду дивитись у зеркало із задоволенням. Не змінювала раціон, їла все, чого хотілося. Минув рік… Вправи набридли, мотивація зникла, кілограми – ні.

Зеленська поділилася, що впоратися із зайвою вагою їй допоміг консультант зі схуднення. Вона дотримувалася жорсткої дієти, їла мінімальні порції по 5 разів на день, чітко планувала раціон на тиждень і носила з собою судочки. В результаті за 3 місяці вона схудла на 10 кілограмів. Вражає!

Перша леді України – Олена Зеленська
Перша леді України – Олена Зеленська / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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Зеленська розповіла, що за ці три місяці вона навчилася пити по півтора літри води на день.

Позитивний результат супроводжував і негативний – Олена стала погано почуватися, не вистачало енергії, тонусу, був порушений гормональний баланс.

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Нарешті я зрозуміла, що в житті все має бути збалансовано. Має бути спорт (фізкультура, те, що подобається, що не набридає, що дає енергію та заряджає). Має бути раціональне харчування – без виключення якихось продуктів назавжди, повноцінне, розумне.

Ось уже десять років, як зізналася Олена, у сім'ї Зеленських харчуються правильно.

Правила харчування Олени Зеленської:

Поєднувати м'ясо та рибу тільки з овочами.

Їсти каші або картоплю разом із овочами.

Обов'язково їсти рибу один-два рази на тиждень.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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