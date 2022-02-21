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Как полюбить овощи и в каком виде их готовить, чтобы получить больше витаминов

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Олеся Добрянская Олеся Добрянская Врач терапевт-диетолог
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21 февраля, 16:00
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Полезные витамины в конце зимы можно получить из овощей, а также других растительных продуктов. И это не обязательно салат из дорогих свежих плодов и зелени
Полюбить есть овощи поможет их разнообразие в меню, а чтобы получить больше витаминов, ешьте запеченные, квашеные, свежие и вареные плоды
Полюбить есть овощи поможет их разнообразие в меню, а чтобы получить больше витаминов, ешьте запеченные, квашеные, свежие и вареные плоды / Фото: istockphoto.com

Овощи полезны и обязательно должны быть в вашем рационе ежедневно. Как полюбить овощи, в каком виде их готовить и сколько овощей нужно съедать в день – рассказала диетолог Олеся Добрянская.

Олеся Добрянская
Олеся Добрянская / Фото: пресс-служба

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Как разнообразить рацион овощами и растительной пищей?

Не всем дается просто переход на здоровый рацион. Одним махом заменить любимую "менее полезную" еду на "более полезную", мягко скажем, не так просто. И если с фруктами как-то более-менее приятно, то вот с овощами возникают проблемы.

Для многие из нас овощи – это в лучшем случае помидоры и огурцы, ну еще сельдерей, которым современная мама пугает разве что детей за плохое поведение, – говорит Олеся Добрянская,- попробуйте оценить разнообразие растительной пищи в вашем рационе. То есть посчитайте хотя бы примерно все такие продукты, которые вы съели за последнюю неделю.

Это не только фрукты и овощи, а также крупы, бобовые, орехи, семечки, зелень. Напишите общую сумму съеденных овощей или зелени, за одну порцию поставьте себе 1 балл. Если сумма вышла менее 10, то ваш рацион довольно скуден. Если от 10 до 19 – то уже неплохо; 20-29 – вы почти у цели и больше 30 – отлично! Желая увеличить количество овощей в рационе, помните, что овощи бывают разные.

Готовьте овощи, как вам нравится, ведь чем вкуснее для вас будут плоды, тем чаще вы их будете есть
Готовьте овощи, как вам нравится, ведь чем вкуснее для вас будут плоды, тем чаще вы их будете есть / Фото: istockphoto.com

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Не только свежие, а еще замороженные, они дешевле свежих, при этом количество полезных веществ в них сохранено. Ферментированные (квашеные) овощи, например, любимая многими квашенная капуста – просто кладезь витаминов.

Консервируемые (здесь важно следить за количеством соли и сахара в суточном рационе, которые мы употребим вместе с консервированными овощами). А еще сушеные и запеченные в духовке, на гриле или сковороде Вок, отварные, бланшированные или приготовленные на пару.

А все же, лучше свежие или приготовленные овощи?

Лучше не усложнять себе жизнь и использовать все разнообразие: и свежие, и приготовленные. Готовьте как вам нравится, ведь чем вкуснее для вас овощи, тем чаще вы их будете есть. Овощи полезны в любом виде, включая свежие плоды и термически обработанные, но без чрезмерного добавления жира.

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Овощи полезны в любом виде, включая свежие плоды и термически обработанные, но без чрезмерного добавления жира
Овощи полезны в любом виде, включая свежие плоды и термически обработанные, но без чрезмерного добавления жира / Фото: unsplash.com

Важно понимать, что овощи, зелень, бобовые это не скудное дополнение к каше/мясу, это не украшение блюда, а полноценная еда. Хотя бы с той позиции, что благодаря клетчатке они помогают нам поддерживать здоровье и форму. Клетчатка – это та не усваивающаяся часть растительной пищи, которая помогает работе кишечника и поддерживает наше здоровье в целом.

Клетчаткой богаты не только овощи, а также фрукты, цельные зерна и бобовые. Клетчатка или пищевые волокна помогают повысить чувствительность к инсулину, снизить холестерин, способствует похудению (уменьшают усвоение углеводов) и т.д.

А кому нельзя есть сырые овощи?

Сырые, маринованные, ферментированные и индивидуально непереносимые овощи ограничиваются (или подвергаются термообработке) при обострении болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). И даже в хроническом течении некоторых заболеваний, здесь употребление овощей зависит от рекомендации вашего врача. На некоторые овощи может быть аллергия, например, на морковь.

Сколько овощей можно есть в день

Всемирная организация охраны здоровья рекомендует употреблять овощи и фрукты по правилу "5 ладоней в день" (не менее 300 грамм). При этом следует есть разнообразные фрукты, ягоды и овощи. Только один и тот же фрукт или овощ, съеденный пять раз в день, не соответствует критериям сбалансированности рациона.

Обязательно попробуйте новые овощи, это внесет в ваше обычное блюдо яркости вкусов и ароматов
Обязательно попробуйте новые овощи, это внесет в ваше обычное блюдо яркости вкусов и ароматов / Фото: freepik.com

Выпишите себе, что планируете купить на этой неделе. Обязательно попробуйте новый овощ, это внесет в ваше обычное блюдо яркости вкусов и аромата. Начните пробовать разные стебли, корнеплоды и зелень, наверняка найдете которые вам понравятся.

Также мы ранее писали, что овощи полезны не только для взрослых, а и детей, читайте: "Как приучить детей есть овощи – помогут игры в повара и собственный пример".

А еще полезно узнать, что в овощах содержатся необходимые нам вещества полифенолы, читайте: "Полифенолы в продуктах – почему именно овощи и фрукты нужно есть каждый день".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Олеся Добрянская
Олеся Добрянская Врач терапевт-диетолог Больше статей автора
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