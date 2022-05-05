Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетні обстріли ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua

Українці у Парижі

Met Gala 2022

Що робить Зеленська?

Рецепт від Клопотенка

Сигнал "Тривога"

Все про Кабаєву
СЬОГОДНІ Life Здорово

Як самому приготувати антисептик і чим краще обробляти руки від бактерій та вірусів

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 травня, 09:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Далеко не всі антисептики, які ми купуємо, справді вбивають віруси та мікробів. Який санитайзер захистить краще та як його приготувати – у статті
Приготувати антисептик можна і самому, а обробляти руки від бактерій та вірусів краще спиртовими санітайзерами
Приготувати антисептик можна і самому, а обробляти руки від бактерій та вірусів краще спиртовими санітайзерами / Фото: unsplash.com

Зараз дотримуватися гігієни важливо не лише, щоб захистити себе від коронавірусу. Війна з Росією призвела до спалахів інфекційних хвороб, а у людей під обстрілами не завжди є можливість елементарно помити руки. Сьогодні, 5 травня, у Всесвітній день гігієни рук поговоримо про те, які антисептики справді працюють і чи можна їх приготувати в домашніх умовах. А допомогла в цьому розібратися лікар-інфекціоніст Олена Бідованец.

Олена Бідованець
Олена Бідованець / Фото: пресслужба

Реклама

Спочатку важливо вміти правильно користуватися антисептиками, робити це потрібно щоразу після контакту з поверхнею всіх потенційно забруднених предметів. Особливо якщо після цього ми торкаємося слизових оболонок (очей, носа, рота). А робимо ми це часто й мимоволі.

Як правильно мити руки та обробляти санітайзером

Обробляти руки також слід після поїздки у громадському транспорті. Мити руки теж важливо: ретельне миття рук з милом (мити слід 40-60 секунд) рівнозначно користуванню антисептиком (наносите протягом 30 секунд). Після використання антисептика, щоб шкіра рук не надто сохла, можна взяти крем для зволоження.

Ретельне миття рук з милом (мити слід 40-60 секунд) рівнозначне користування антисептиком
Ретельне миття рук з милом (мити слід 40-60 секунд) рівнозначне користування антисептиком / Фото: freepik.com

Реклама

Кількість розчину, необхідна для дезінфекції – 3 мл (це приблизно дорівнює кількості, коли долоня "човником"). Тобто це не 2-3 "пшики", а більше. Особливо ретельно потрібно обробляти ділянки біля нігтів.

До складу антисептика повинні входити 60-80% спирту (етилового, пропілового, ізопропілового) або 2% хлоргексидину. ВООЗ рекомендує для мінімізації ризику зараження коронавірусом користуватися антисептиками з вмістом спирту менше 60% а краще 80%. Підійдуть і антисептики із вмістом хлоргексидину (2%).

Як приготувати антисептик для рук.

Щоб зробити антисептик самостійно, потрібно змішати 800 мл етилового спирту, 40 мл перекису водню та 15 мл гліцерину. Робити це бажано у скляній ємності. Можна додати трохи кип'яченої чи дистильованої води.

Реклама

Змішати 800 мл етилового спирту, 40 мл перекису водню та 15 мл гліцерину – і домашній антисептик готовий
Змішати 800 мл етилового спирту, 40 мл перекису водню та 15 мл гліцерину – і домашній антисептик готовий / Фото: freepik.com

Гліцерин потрібно додавати обов'язково, тому що він зволожує шкіру і допомагає їй краще переносити постійне використання спиртомісткого спрею. Зберігати антисептик потрібно за кімнатної температури в темному місці і далеко від вогню. Можна розлити засіб у невеликі ємності, зараз такі продаються навіть із дозатором.

Також раніше ми писали, як ще правильно обробляти руки санітайзером

А ще дізнайтесь, як правильно наносити маски для обличчя

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Як жили у Карпатах 100 років тому
Instagram дня
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Education Ua
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Діячі з українським корінням
Made in Ukraine
Зигмунд Фройд
Зигмунд Фройд
психолог, психоаналітик, психіатр та невролог
Енді Воргол
Енді Воргол
художник, продюсер, творець поп-арту
Чак Паланік
Чак Поланік
письменник, автор книги «Бійцівський клуб»
Девід Копперфільд
Девід Копперфільд
ілюзіоніст та гіпнотизер
Стів Возняк
Стів Возняк
винахідник, співзасновник компанії Apple
1 /2
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Лайфхак тижня
Як спілкуватися у новій країні
Без знання мови
Хакнути
Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти