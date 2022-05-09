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Як навчити себе та дітей керувати емоціями під час війни – вправи та практичні поради

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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9 травня, 07:00
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Батькам зараз важливо керувати своїми емоціями, підтримувати своїх дітей та допомагати їм почуватися у безпеці. Як це зробити – у статті
Батькам під час війни важливо управляти своїми емоціями, підтримувати дітей та допомагати їм почуватися в безпеці
Батькам під час війни важливо управляти своїми емоціями, підтримувати дітей та допомагати їм почуватися в безпеці / Фото: freepik.com, REUTERS - CARLOS BARRIA

Часте перебування у укриттях через війну з Росією , вимушений переїзд, втрата звичного середовища – ці та інші фактори можуть викликати тривогу та стрес у дітей, так само як і в їхніх батьків. Як навчитися батькам керувати своїми почуттями, підтримувати своїх дітей і допомагати їм почуватися в безпеці – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Щоб мати можливість дбати про дітей, батьків та опікунів, важливо продовжувати доглядати за собою:

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  • у моменти дуже сильного стресу, приділіть хвилинку собі
  • прислухайтеся до свого подиху, сконцентруйтеся на вдихах та видихах
  • ви можете покласти руку на живіт і відчути, як він піднімається та опускається з кожним видихом
  • потім ще деякий час просто прислухайтеся до свого подиху.

Робіть таку вправу щодня. Також впоратися зі стресом допоможуть прості практичні способи, наприклад, навіть коли дуже тяжко, намагайтеся робити рутинні справи.

Готування, збирання і т.д. – тобто рутина допомагає не лише дорослим, а також дітям відчувати себе у безпеці
Готування, збирання і т.д. – тобто рутина допомагає не лише дорослим, а також дітям відчувати себе у безпеці / Фото: Pexels

Рутина допомагає не лише дорослим, а також дітям відчувати себе у безпеці. Якщо така можливість є, продовжуйте робити звичні щоденні процедури, такі як їжа або домашні завдання.

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Допомагайте іншим, це допоможе і вам почуватися краще, пам'ятайте, що наші діти вчаться спокою та доброті від нас. Ви можете допомогти дітям у кризових ситуаціях стати сильнішим, розвинути в них самостійність:

  • попросіть дітей допомогти вашим сімейним справам
  • хвалите дітей за те, що вони намагалися або зробили щось добре, це допоможе їм знову робити добрі справи.

Похвала дітей показує їм, що ви помічаєте їх і дбаєте про них. Також намагайтеся справлятися зі своїм стресом, сумом і гнівом, знайдіть когось, з ким ви можете поговорити про свої почуття. Якщо ви втратили самоконтроль, то зробіть 10-секундну паузу. Повільно вдихніть п'ять разів, після чого намагайтеся відповісти спокійніше. Пишайтеся собою щоразу, як це робите.

Також ми писали, як мати бути в ресурсі самій і підтримати дитину під час війни – 7 кроків.

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Дізнайтесь також думку експерта – Доктор Комаровський розповів, як війна позначиться на психіці дітей.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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