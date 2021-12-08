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Для інтимних діалогів із тілом: Agent Provocateur представили першу колекцію секс-іграшок

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
8 грудня, 12:35
В закладинки
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Бренд чутливої жіночої білизни створив 6 вібраторів для різних сексуальних уподобань
Agent Provocateur представив свою першу колекцію секс-игрушек
Agent Provocateur представив свою першу колекцію секс-игрушек / Фото: Колаж: Сьогодні

Британський бренд спідньої білизни Agent Provocateur розширив межі своїх можливостей та почав випускати ще одну чуттєву продукцію для жінок. На цей раз компанія презентувала колекцію функціональних секс-іграшок. Нагадаємо, що не менш гарячу колекцію піжам представила Ріанна.

Лінійка, запущена разом із британською компанією Lovehoney, налічує 6 дизайнерських гаджетів різних форм і розмірів для будь-яких пікантних уподобань: від злегка помітних дотиків до інтенсивних імпульсів.

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Вібратор The Bunny Hop за 170 доларів (4 637 грн)
Вібратор The Bunny Hop за 170 доларів (4 637 грн) / Фото: Agent Provocateur

Ми живемо в епоху сексуальної волі. Захоплююче пробудження, коли люди відкрито досліджують свої тіла і осягають потужну силу оргазму не лише у партнерстві, а й наодинці. Agent Provocateur приєднується до цього діалогу з тілом цим гламурним асортиментом іграшок. І нарешті знімає табу з цих девайсів.

— відзначила креативний директор марки Сара Шоттон у прес-релізі.

Вібратор The Cha Cha Cha за 150 доларів (4 091 грн)
Вібратор The Cha Cha Cha за 150 доларів (4 091 грн) / Фото: Agent Provocateur

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Вібратор The Jitterbug за 125 доларів (3 409 грн)
Вібратор The Jitterbug за 125 доларів (3 409 грн) / Фото: Agent Provocateur

Лідер сексуального руху вібраторів Rabbit: Bunny Hop — гарний рожевий "зайчик" з потужним двигуном, який принесе задоволення як у зовнішньому застосуванні, так і всередині. Новий найкращий друг дівчини може безперервно працювати 75 хвилин, після чого знадобиться підзарядка.

Вібратор The Salsa за 110 доларів (3 000 грн)
Вібратор The Salsa за 110 доларів (3 000 грн) / Фото: Agent Provocateur

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Ціна на іграшки Agent Provocateur x Lovehoney варіюється приблизно від 100 до 170 доларів (від 2700 до 4630 грн). Вони доступні на сайті Agent Provocateur та Lovehoney.

Вібратор The Rumba за 150 доларів (4 091 грн)
Вібратор The Rumba за 150 доларів (4 091 грн) / Фото: Agent Provocateur

Вібратор The Two-Step за 125 доларів (3 400 грн)
Вібратор The Two-Step за 125 доларів (3 400 грн) / Фото: Agent Provocateur

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