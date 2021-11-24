Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Інтер - Шахтар: онлайн Інтер - Шахтар: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?

Black Friday 2021

Модний пуховик

Круті фото на смартфон

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Піжамна вечірка: Ріанна випустила святкову колекцію речей для дому. Вона всім по кишені

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
24 листопада, 12:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Купити одяг можна на сайті бренду від 460 до 2400 грн
Ріанна випустила різдвяну колекцію піжам
Ріанна випустила різдвяну колекцію піжам / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки багато хто вже почав планувати, де і як зустріти Новий рік, Ріанна пропонує не паритися, а комфортніше влаштуватися вдома в колі найближчих, одягнути зручну піжаму, чекати на бій курантів і робити круті знімки для Instagram. До речі, для затишних зимових вечорів варто придивитися до нової колекції домашнього текстилю від Андре Тана .

Популярна марка білизни Ріанни Savage X Fenty представила колекцію домашнього одягу до майбутніх свят. До неї увійшли речі і для жінок, і чоловіків.

Реклама

У колекцію Savage X Fenty увійшли піжами, халати, комбінезони та спідня білизна
У колекцію Savage X Fenty увійшли піжами, халати, комбінезони та спідня білизна / Фото: instagram.com/savagexfenty

У колекції Ріанни можна знайти: халати, піжамні комплекти з сорочками та брюками або шортами в шотландську клітку, боді, комбінезони з люрексом, жіночу мереживну білизну та чоловічі сатинові боксери. Найприємніше, що бренд Savage X Fenty завжди піклується про людей з різними типами фігур, тому речі представлені в широкій розмірній лінійці: від XS до XXXL.

Бренд Ріанни Savage X Fenty випустив колекцію піжам
Бренд Ріанни Savage X Fenty випустив колекцію піжам / Фото: instagram.com/savagexfenty

Реклама

У колекції Ріанни є одяг для різних типів фігур
У колекції Ріанни є одяг для різних типів фігур / Фото: instagram.com/savagexfenty

Речі з нової колекції Ріаннни доступні для продажу на сайті зірки та коштують від $17 (460 грн) до $90 (2400 грн).

Читайте також:

Реклама

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Реюніон року
Поттеріана повертається! Чекаєш на прем'єру?
Коли і де дивитись
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
22 - 28 листопада
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти