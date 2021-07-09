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Чем полезен витамин D при спортивных тренировках и где его искать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
9 июля, 08:00
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Витамина D может не хватать тем, кто активно тренируется и много работает физически. Он влияет на мышечную силу, а не допускать его дефицита помогут добавки
Витамин D при спортивных тренировках нужен для мышц
Витамин D при спортивных тренировках нужен для мышц / Фото: Unsplash

Витамины группы D нужны нам для здоровья костей и крепкого иммунитета, а еще – для мышечной силы и работоспособности. Если ваша работа связана с физическими нагрузками, вы ходите в спортзал, бегаете, то вам могут понадобиться добавки с витамином D. К такому выводу пришли испанские ученые: результат исследования опубликован в журнале Nutrients.

А мы собрали для вас 10 лайфхаков, которые помогут сделать лето незабываемым.

Почему витамин D нужен именно при большой физической активности

Медики выяснили, что дефицит витамина D очень часто встречается как у спортсменов-любителей, так и профессиональных спортсменов. А возникает это из-за адаптации организма к упражнениям.

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Дефицит витамина D ведет к тому, что риск травм и окислительного стресса повышается. Недостаток витамина D негативно влияет на мышечную силу и работоспособность, причем как у молодых людей, так и у более взрослых и пожилых.

Ученые отмечают, что снизить риски травм, а также помочь улучшить скорейшую адаптацию мышц поможет прием витамина D в качестве пищевых добавок.

Всем ли спортсменам нужно принимать витамин D?

В исследовании сказано, что добавки с витамином D нужны при явном дефиците в организме этого элемента. А определяется этот дефицит с помощью специального анализа крови. Доза витамина для спортсменов и активных людей по-прежнему остается спорным вопросом, поэтому принимать такие добавки нужно под руководством личного тренера или врача.

А где еще искать витамин D, кроме пищевых добавок?

Холекальциферол, витамин D-3 синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей и немного поступает в организм человека с пищей.

Из продуктов витамином D больше всего богата жирная морская рыба
Из продуктов витамином D больше всего богата жирная морская рыба / Фото: Depositphotos

Эргокальциферол или витамин D-2 может поступать только с пищей. Особенно богаты витаминами группы D жирная морская рыба, яичные желтки, сливочное масло, твердые сыры, козье молоко.

Также ранее мы писали, как понять, что витамина D не хватает.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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