Чим нагодувати дитину, якщо немає суміші – відповів лікар Комаровський

Чим замінити суміш дитині, якщо закінчилося дитяче харчування, а через війну в магазинах його немає? Євген Комаровський відповів, що тимчасово виручить коров'яче молоко

Нагодувати дитину, якщо немає суміші, можна розведеним коров'ячим молоком - але це тимчасовий захід / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Закінчилася суміш для годування вашого малюка, а взяти її ніде, оскільки через війну з Росією доводиться довго перебувати з дитиною у бомбосховищі? Чи поки що небезпечно виходити з дому, щоб купити дитяче харчування? Тоді можна якийсь час годувати немовля коров'ячим молоком. Кандидат медичних наук Євген Комаровський розповів, як це зробити правильно.

Якщо вам малюк на штучному вигодовуванні, а суміші немає, то в екстрених випадках можна використовувати розведення коров'яче молоко / Фото: istockphoto.com

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Якщо ваш малюк знаходиться на штучному вигодовуванні, а суміші немає, то використовувати коров'яче молоко в таких екстрених випадках, щоб не нашкодити здоров'ю малюка, можна. Але не довше місяця, а готувати треба так:

120 мл молока (обов'язково його прокип'ятіть)

80 мл кип'яченої води

+1,5 чайної ложки цукру.

За цей час постарайтеся знайти суміш, попросіть про допомогу – оскільки будь-яка суха суміш для харчування дитини чистіша і краща, ніж коров'яче молоко за складом, вона містить необхідні вітаміни. Якщо у мами, що годує грудьми, через стрес зникло молоко, то на якийсь короткий час теж можна обійтися коров'ячим, але потім якнайшвидше постаратися знайти суміш.

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