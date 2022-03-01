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Чим нагодувати дитину, якщо немає суміші – відповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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1 березня, 10:00
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Чим замінити суміш дитині, якщо закінчилося дитяче харчування, а через війну в магазинах його немає? Євген Комаровський відповів, що тимчасово виручить коров'яче молоко
Нагодувати дитину, якщо немає суміші, можна розведеним коров'ячим молоком - але це тимчасовий захід
Нагодувати дитину, якщо немає суміші, можна розведеним коров'ячим молоком - але це тимчасовий захід / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Закінчилася суміш для годування вашого малюка, а взяти її ніде, оскільки через війну з Росією доводиться довго перебувати з дитиною у бомбосховищі? Чи поки що небезпечно виходити з дому, щоб купити дитяче харчування? Тоді можна якийсь час годувати немовля коров'ячим молоком. Кандидат медичних наук Євген Комаровський розповів, як це зробити правильно.

Якщо вам малюк на штучному вигодовуванні, а суміші немає, то в екстрених випадках можна використовувати розведення коров'яче молоко
Якщо вам малюк на штучному вигодовуванні, а суміші немає, то в екстрених випадках можна використовувати розведення коров'яче молоко / Фото: istockphoto.com

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Якщо ваш малюк знаходиться на штучному вигодовуванні, а суміші немає, то використовувати коров'яче молоко в таких екстрених випадках, щоб не нашкодити здоров'ю малюка, можна. Але не довше місяця, а готувати треба так:

  • 120 мл молока (обов'язково його прокип'ятіть)
  • 80 мл кип'яченої води
  • +1,5 чайної ложки цукру.

За цей час постарайтеся знайти суміш, попросіть про допомогу – оскільки будь-яка суха суміш для харчування дитини чистіша і краща, ніж коров'яче молоко за складом, вона містить необхідні вітаміни. Якщо у мами, що годує грудьми, через стрес зникло молоко, то на якийсь короткий час теж можна обійтися коров'ячим, але потім якнайшвидше постаратися знайти суміш.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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