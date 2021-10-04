Чи справді дітям і дорослим потрібно пити багато молока

Багато батьків вважають молоко головним продуктом в раціоні дітей. Однак якщо дитина п'є багато молока на день, то це негативно відбивається на його здоров'ї

Дітям, а дорослим - особливо не потрібно пити багато молока / Фото: freepik.com

Щоденне вживання молока, особливо в великих кількостях, призводить у дітей до набору зайвої ваги і сприяє ожирінню . Дані нового медичного дослідження про вплив молока на здоров'я дітей і підлітків опубліковані в журналі Nutrients.

Корисно молоко дітям чи ні?

Медики відстежили показники здоров'я дошкільнят, які пили молоко щодня в межах норми і більше. Ті, хто пив більше 500 мл молока, виявилися схильні до розвитку залізодефіцитної анемії, а також набору зайвої ваги.

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Це дослідження також підтвердило більш ранні висновки американських вчених про вплив молока на організм більш старших дітей. Так, у дітей в віці 9-14 років, які щодня випивали більше трьох порцій молока на день, спостерігався підвищений індекс маси тіла (ІМТ).

А скільки молока можна пити дітям в день?

Медики відзначають, що норма для дитини - 200-500 мл / на день. Якщо ж дитина п'є більше, то вона ризикує набрати зайву вагу. Також молоко не рекомендовано в дорослому віці, особливо людям, які погано засвоюють лактозу.

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У дитячому віці з цим проблем не виникає, але близько 3/4 дорослого населення планети з роками втрачає здатність організму виробляти цей фермент. Для підлітків і дорослих більш корисне не молоко, а кисломолочні продукти: кефір, йогурти, айран і т.д.

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