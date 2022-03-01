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Чем накормить ребенка, если нет смеси – ответил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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1 марта, 10:00
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Чем заменить смесь ребенку, если закончилось детское питание, а из-за войны в магазинах ее нет? Евгений Комаровский ответил, что временно выручит коровье молоко
Накормить ребенка, если нет смеси, можно разведенным коровьем молоком - но это временная мера
Накормить ребенка, если нет смеси, можно разведенным коровьем молоком - но это временная мера / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Закончилась смесь для кормления вашего малыша, а взять ее негде, поскольку из-за войны с Россией приходится долго находиться с ребенком в убежище? Или пока опасно выходить из дома, чтобы купить детское питание? Тогда можно какое-то время кормить грудничка коровьим молоком. Кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, как это сделать правильно.

Если вам малыш на искусственном вскармливании, а смеси нет, то в экстренных случаях можно использовать разведение коровье молоко
Если вам малыш на искусственном вскармливании, а смеси нет, то в экстренных случаях можно использовать разведение коровье молоко / Фото: istockphoto.com

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Если вам малыш находится на искусственном вскармливании, а смеси нет, то использовать коровье молоко в таких экстренных случаях, чтобы не навредить здоровью малыша, можно. Но не дольше месяца, а готовить нужно так:

  • 120 мл молока (обязательно его прокипятите)
  • 80 мл кипяченой воды
  • +1,5 чайной ложки сахара.

За это время постарайтесь найти смесь, попросите о помощи – поскольку любая сухая смесь для питания ребенка чище и лучше, чем коровье молоко по составу, она содержит нужные крохе витамины. Если у мамы, кормящей грудью, из-за стресса пропало молоко, то на какое-то короткое время тоже можно обойтись коровьим, но затем как можно скорее постараться найти смесь.

Также в реалиях угрозы обстрелов АЭС важно знать, как защититься от радиации, читайте "Как избежать радиоактивного заражения при аварии на АЭС".

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А еще, пока возможности прийти на прием к врачу ограничены, узнайте "Как получить бесплатную консультацию врача – 45 экспертов, которые готовы помочь онлайн".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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