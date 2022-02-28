Як отримати безоплатну консультацію лікаря – 45 експертів, які готові допомогти онлайн

Лікарі Регіонального медичного центру "Екомет" безоплатно консультують

/ Фото: Pexels

В період війни в Україні, яка розпочалася 24 лютого, не всі люди мають можливість відвідувати медичні заклади офлайн для консультації та лікування. Ми поділимося контактами 45 лікарів-професіоналів з Регіонального медичного центру "Екомет", які допоможуть українцям безоплатно на онлайн-консультаціях. Зберігайте список та залишайтеся здорові.

Перелік кваліфікованих лікарів, які готові допомогти:

Гастроентеролог Катерина Картавцева – 063-327-20-95. Гастроентеролог Світлана Тарасенко – 093-991-14-02. Дитячий гастроентеролог Олена Ємельянцева – 068-606-95-91. Гінеколог Лейла Байрамова – 068-795-55-52. Гінеколог Олена Бєлан – 093-643-83-73. Гінеколог Наталія Сотник – 099-370-13-14. Гінеколог Юлія Єрмакова – 050-555-23-12. Гінеколог для дітей та підлітків Тетяна Шимбарьова – 095-318-79-21. Дерматовенеролог – Маргарита Пенська – 095-086-77-65. Дерматовенеролог Олександр Родоманченко- 066-222-92-22. Дитячий дерматовенеролог Вікторія Чирва – 050-109-42-94. Дитячий ендокринолог Галина Веселова – 050-300-42-17. Ендоскопіст Кирило Дубров – 050-946-60-92. Кардіолог Олена Кан – 050-833-30-95. Кардіолог Діана Переверзєва – 066-709-31-03. Кардіолог та терапевт Тетяна Юрченко – 066-486-34-70. Невропатолог Анна Золотарьова – 067-881-95-00. Невропатолог Марія Спіцина – 067-789-96-03. Дитячий нефролог Наталя Хмара – 099-044-52-92. Дитячий ортопед-травматолог Ганна Чікрижова – 067-949-22-31. Отоларинголог Олена Голобородько – 066-765-12-38. Дитячий отоларинголог Наталія Дудик – 050-644-87-18. Терапевт Світлана Довгаль – 096-405-87-89. Терапевт Анна Конотоп – 066-956-33-07. Терапевт (+УЗД) Надія Апар – 095-150-41-11. Уролог Володимир Борзов – 099-940-57-69. Уролог Ольга Ототюк – 050-192-54-26. Хірург Олександр Бичков – 050-325-88-29. Хірург Олександр Чеботарьов – 050-300-22-73. Хірург та мамолог Дар’я Мельник – 066-002-91-56. Хірург та проктолог Олександр Штонда – 096-964-92-38. Офтальмолог Юлія Боєва – 097-320-19-91. Офтальмолог Шехла Ахмедова – 063-243-85-56. Педіатр Валентина Дика – 099-069-33-57. Педіатр Людмила Лихо – 095-359-72-57. Педіатр Тетяна Третяк – 050-867-33-94. Пульмонолог та терапевт Наталія Горленко – 050-749-84-94. Пульмонолог та терапевт Катерина Смоляник – 066-412-12-83. Рентгенолог Анна Бобловська – 097-832-76-12. Рентгенолог Наталія Лисенко – 067-514-25-80, 099-417-83-72. Рентгенолог Микола Ковальов – 066-113-83-90. Серцево-судинний хірург Олександр Арцибушев – 050-252-49-93. Стоматолог-терапевт Наталія Кирилова – 099-629-29-14. Дитячий стоматолог Оксана Плетньова – 096-297-35-31. Терапевт та кардіолог Андрій Шевченко – 095-389-76-47.

Нагадаємо, що психологи безплатно консультуватимуть сім'ї військових.

Реклама

Також читайте, як відновити сили та зберегти емоційний баланс у ці нелегкі часи – поради психолога.