"Золотий глобус – 2021": кращі наряди одного з найяскравіших світських подій світу
Зірки скучили за виходами у світ
Премія "Золотий глобус -2021" відбулася , а значить час вибирати найкраще вбрання. Хоч червона килимова доріжка виглядає не так, як зазвичай, але все ж зірки не могли втратити можливість продемонструвати вбрання.
Незвичайна церемонія, такі і локації у зірок. Ніколь Кідман вирішила не йти по червоній доріжці, але все ж пропустити церемонію вона не могла. Актриса опублікувала фото з власного дивана. А плаття вибрала від Louis Vuitton.
Болгарська актриса Марія Бакалова опублікувала теж фото не з червоної доріжки. Для своєї першої церемонії Марина обрала сукню від Armani.
Актриса Кейлі Куоко позувала на тлі своєї заміського будинку в плаття від Oscar de la Renta.
Актриса Айла Фішер вийшла в світ у сукні Alex Perry вартістю 34 тисячі гривень.
Кейт Хадсон на премії "Золотий глобус – 2021" з'явилася у сукні від Louis Vuitton
Аня Тейлор-Джой отримувала нагороду в плаття від Dior.
Аманда Сейфрід вибрала образ з весільної колекції Oscar de la Renta.
Виконавиця головної ролі в серіалі "Велика" Ель Феннінг позувала в ніжно-бірюзовому платті Gucci.
Для червоної доріжки премії "Золотий глобус-2 021" Сетчіл Лії вибрала Gucci, як і Елль Феннінг.
Кіра Седжвік з'явилася на червоній доріжці премії в наряді від Marina Moscone.
Зірок "Диво-жінки" Галь Гадот для виходу в світ обрала сукню Givenchy.
Не могла від традиційної червоної доріжки відмовитися і актриса Марго Роббі. Вона вибрала наряд від Chanel.
Свій наряд для премії "Золотий глобус – 2021" вирішив продемонструвати і Джаред Лето. Він вибрав Gucci.
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