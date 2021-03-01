"Золотий глобус – 2021": кращі наряди одного з найяскравіших світських подій світу

Зірки скучили за виходами у світ

Премія "Золотий глобус -2021" відбулася , а значить час вибирати найкраще вбрання. Хоч червона килимова доріжка виглядає не так, як зазвичай, але все ж зірки не могли втратити можливість продемонструвати вбрання.

Незвичайна церемонія, такі і локації у зірок. Ніколь Кідман вирішила не йти по червоній доріжці, але все ж пропустити церемонію вона не могла. Актриса опублікувала фото з власного дивана. А плаття вибрала від Louis Vuitton.

Ніколь Кідман Фото: instagram.com/nicolekidman

Болгарська актриса Марія Бакалова опублікувала теж фото не з червоної доріжки. Для своєї першої церемонії Марина обрала сукню від Armani.

Марія Бакалова Фото: instagram.com/mariabakalovaofficial/

Актриса Кейлі Куоко позувала на тлі своєї заміського будинку в плаття від Oscar de la Renta.

Кейлі Куоку Фото: instagram.com/kaleycuoco

Актриса Айла Фішер вийшла в світ у сукні Alex Perry вартістю 34 тисячі гривень.

Айла Фішер Фото: instagram.com/islafisher

Кейт Хадсон на премії "Золотий глобус – 2021" з'явилася у сукні від Louis Vuitton

Кейт Хадсон Фото: instagram.com/sophielopez

Аня Тейлор-Джой отримувала нагороду в плаття від Dior.

Аня Тейлор – Джой Фото: Instagram

Аманда Сейфрід вибрала образ з весільної колекції Oscar de la Renta.

Аманда Сейфрід Фото: Instagram

Виконавиця головної ролі в серіалі "Велика" Ель Феннінг позувала в ніжно-бірюзовому платті Gucci.

Ель Феннінг Фото: instagram.com/ellefanning

Для червоної доріжки премії "Золотий глобус-2 021" Сетчіл Лії вибрала Gucci, як і Елль Феннінг.

Сетчел Лії Фото: Getty Images

Кіра Седжвік з'явилася на червоній доріжці премії в наряді від Marina Moscone.

Кіра Седжвік Фото: Instagram

Зірок "Диво-жінки" Галь Гадот для виходу в світ обрала сукню Givenchy.

Галь Гадот Фото: Instagram

Не могла від традиційної червоної доріжки відмовитися і актриса Марго Роббі. Вона вибрала наряд від Chanel.

Марго Роббі Фото: Instagram

Свій наряд для премії "Золотий глобус – 2021" вирішив продемонструвати і Джаред Лето. Він вибрав Gucci.

Джаред Лето Фото: Instagram

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