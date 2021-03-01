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"Золотий глобус – 2021": переможці премії

Сьогодні, 07:41

У США назвали переможців однієї з головних кінонагород світу

В ніч з неділі на понеділок в Лос-Анджелесі відбулася 78-а церемонія премії "Золотий глобус" . Через пандемію друга за значимістю кіноподія після "Оскара" провели в форматі відеоконференціі.Победітелей оголошували одночасно в містах Нью-Йорк і Беверлі-Хіллз. Розповідаємо, хто отримав нагороди в цьому році.

"Золотий глобус – 2021" – список переможців:

Кращий фільм (драма):

  • "Земля кочівників" – переможець
  • "Манк"
  • "Батько"
  • "Дівчина, що подає надії"
  • "Суд над чиказької сімкою"

Кращий фільм (комедія або мюзикл):

  • "Борат 2" – переможець
  • "Гамільтон"
  • "Мьюзік"
  • "Зависнути в Палм-Спрінгс"
  • "Випускний"

Саша Барон Коен
Саша Барон Коен
Фото: twitter.com/BoratSagdiyev

Кращий режисер:

  • Емералд Феннелл ( "Дівчина, що подає надії")
  • Девід Фінчер ( "Манк")
  • Хлоя Чжао ( "Земля кочівників") – переможець
  • Аарон Соркін ( "Суд над чиказької сімкою")
  • Реджина Кінг ( "Одна ніч в Майямі")

Краща чоловіча роль (драма):

  • Різ Ахмед ( "Звук металу")
  • Чедвік Боузман ( "Ма Рейні: Мати блюзу", посмертно) – переможець
  • Ентоні Гопкінс ( "Батько")
  • Гері Олдман ( "Манк")
  • Тахар Рахім ( "Мавританець")

Краща жіноча роль (драма):

  • Віола Девіс ( "Ма Рейні: Мати блюзу")
  • Андра Дей (The United States Vs. Billie Holiday) – переможець
  • Кері Малліган ( "Перспективна дівчина")
  • Френсіс Макдорманд ( "Земля кочівників")
  • Ванесса Кірбі ( "Фрагменти жінки")

Андра Дей
Андра Дей
Фото: Getty Images

Краща чоловіча роль (комедія або мюзикл):

  • Саша Барон Коен ( "Борат 2") – переможець
  • Джеймс Корден ( "Випускний")
  • Лін-Мануель Міранда ( "Гамільтон")
  • Енді Семберг ( "Зависнути в Палм-Спрінгс")
  • Дев Патель ( "Історія Девіда Копперфілда")

Краща жіноча роль (комедія або мюзикл):

  • Марія Бакалова ( "Борат 2")
  • Кейт Хадсон ( "Мьюзік")
  • Мішель Пфайффер ( "Піти не попрощавшись")
  • Розамунд Пайк ( "Аферистка") – переможець
  • Аня Тейлор-Джой ( "Емма")

Найкращий серіал (драма):

  • "Мандалорец"
  • "Корона" – переможець
  • "Озарк"
  • "Ретчед"
  • "Країна Лавкрафта"

Емма Коррін в серіалі "Корона"
Емма Коррін в серіалі "Корона"
Фото: Netflix

Краща чоловіча роль в серіалі (драма):

  • Джейсон Бейтман ( "Озарк")
  • Джош О`Коннор ( "Корона") – переможець
  • Аль Пачино ( "Мисливці")
  • Меттью Різ ( "Перрі Мейсон")
  • Боб Оденкірк ( "Краще телефонуйте Солу)

Краща жіноча роль в серіалі (драма):

  • Олівія Колман ( "Корона")
  • Джоді Комер ( "Вбиваючи Єву")
  • Емма Коррін ( "Корона") – переможець
  • Лора Лінні ( "Озарк")
  • Сара Полсон ( "Ретчед")

Найкращий серіал (комедія):

  • "Емілі в Парижі"
  • "Тед Лассо"
  • "Стюардеса"
  • "Шіттс Крик" – переможець
  • "Велика"

Кадр з серіалу "Шиттс Крик"
Кадр з серіалу "Шиттс Крик"
Фото: themoviedb.org

Краща чоловіча роль другого плану:

  • Саша Барон Коен ( "Суд над чиказької сімкою")
  • Деніел Калуя ( "Юда і Чорний Месія") – переможець
  • Джаред Лето ( "Диявол в деталях")
  • Білл Мюррей ( "Остання крапля")
  • Леслі Одом-молодший ( "Одна ніч в Майамі")

Краща жіноча роль другого плану:

  • Гленн Клоуз ( "Елегія хіллбіллі")
  • Олівія Колман ( "Батько")
  • Джоді Фостер ( "Маврітанец") – переможець
  • Аманда Сейфрід ( "Манк")
  • Хелена Зенгель ( "Новини з усього світу")

Джоді Фостер
Джоді Фостер
Фото: Getty Images

Кращий сценарій:

  • Аарон Соркін ( "Суд над чиказької сімкою") – переможець
  • Хлоя Чжао ( "Земля кочівників")
  • Флоріан Зеллер і Крістофер Хемптон ( "Батько")
  • Джек Фінчер ( "Манк")
  • Емералд Феннелл ( "Перпесктива дівчина")

Краща музика до фільму:

  • Олександр Деспла ( "Опівнічне небо")
  • Людвіг Йоранссон ( "Тенет")
  • Джеймс Ньютон Ховард ( "Новини з усього світу")
  • Трент Резнор, Аттікус Росс і Джон Батист ( "Душа") – переможець
  • Трент Резнор і Аттікус Росс ( "Манк")

Краща чоловіча роль в серіалі (комедія або мюзикл):

  • Дон Чідл ( "Чорний понеділок")
  • Юджин Леві ( "Шіттс Крик")
  • Ніколас Голт ( "Велика")
  • Джейсон Судейкіс ( "Тед Лассо") – переможець
  • Ремі Юссеф ( "Рамі")

Джейсон Судейкіс
Джейсон Судейкіс
Фото: скриншот

Краща жіноча роль в серіалі (комедія або мюзикл):

  • Лілі Коллінз ( "Емілі в Парижі")
  • Кейлі Куоко ( "Стюардеса")
  • Ель Феннінг ( "Велика")
  • Кетрін О'Хара ( "Шіттс Крик") – переможець
  • Джейн Леві ( "Незвичайний плейлист Зої")

Кращий анімаційний фільм:

  • "Сімейка Крудсів 2"
  • "Вперед"
  • "Душа" – переможець
  • "Подорож на Місяць"
  • "Легенда про вовків"

Раніше ми розповідали, що напередодні премії трапився скандал.

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