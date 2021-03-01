"Золотий глобус – 2021": переможці премії

У США назвали переможців однієї з головних кінонагород світу

В ніч з неділі на понеділок в Лос-Анджелесі відбулася 78-а церемонія премії "Золотий глобус" . Через пандемію друга за значимістю кіноподія після "Оскара" провели в форматі відеоконференціі.Победітелей оголошували одночасно в містах Нью-Йорк і Беверлі-Хіллз. Розповідаємо, хто отримав нагороди в цьому році.

"Золотий глобус – 2021" – список переможців:

Кращий фільм (драма):

"Земля кочівників" – переможець

"Манк"

"Батько"

"Дівчина, що подає надії"

"Суд над чиказької сімкою"

Кращий фільм (комедія або мюзикл):

"Борат 2" – переможець

"Гамільтон"

"Мьюзік"

"Зависнути в Палм-Спрінгс"

"Випускний"

Саша Барон Коен Фото: twitter.com/BoratSagdiyev

Кращий режисер:

Емералд Феннелл ( "Дівчина, що подає надії")

Девід Фінчер ( "Манк")

Хлоя Чжао ( "Земля кочівників") – переможець

Аарон Соркін ( "Суд над чиказької сімкою")

Реджина Кінг ( "Одна ніч в Майямі")

Краща чоловіча роль (драма):

Різ Ахмед ( "Звук металу")

Чедвік Боузман ( "Ма Рейні: Мати блюзу", посмертно) – переможець

Ентоні Гопкінс ( "Батько")

Гері Олдман ( "Манк")

Тахар Рахім ( "Мавританець")

Краща жіноча роль (драма):

Віола Девіс ( "Ма Рейні: Мати блюзу")

Андра Дей (The United States Vs. Billie Holiday) – переможець

Кері Малліган ( "Перспективна дівчина")

Френсіс Макдорманд ( "Земля кочівників")

Ванесса Кірбі ( "Фрагменти жінки")

Андра Дей Фото: Getty Images

Краща чоловіча роль (комедія або мюзикл):

Саша Барон Коен ( "Борат 2") – переможець

Джеймс Корден ( "Випускний")

Лін-Мануель Міранда ( "Гамільтон")

Енді Семберг ( "Зависнути в Палм-Спрінгс")

Дев Патель ( "Історія Девіда Копперфілда")

Краща жіноча роль (комедія або мюзикл):

Марія Бакалова ( "Борат 2")

Кейт Хадсон ( "Мьюзік")

Мішель Пфайффер ( "Піти не попрощавшись")

Розамунд Пайк ( "Аферистка") – переможець

Аня Тейлор-Джой ( "Емма")

Найкращий серіал (драма):

"Мандалорец"

"Корона" – переможець

"Озарк"

"Ретчед"

"Країна Лавкрафта"

Емма Коррін в серіалі "Корона" Фото: Netflix

Краща чоловіча роль в серіалі (драма):

Джейсон Бейтман ( "Озарк")

Джош О`Коннор ( "Корона") – переможець

Аль Пачино ( "Мисливці")

Меттью Різ ( "Перрі Мейсон")

Боб Оденкірк ( "Краще телефонуйте Солу)

Краща жіноча роль в серіалі (драма):

Олівія Колман ( "Корона")

Джоді Комер ( "Вбиваючи Єву")

Емма Коррін ( "Корона") – переможець

Лора Лінні ( "Озарк")

Сара Полсон ( "Ретчед")

Найкращий серіал (комедія):

"Емілі в Парижі"

"Тед Лассо"

"Стюардеса"

"Шіттс Крик" – переможець

"Велика"

Кадр з серіалу "Шиттс Крик" Фото: themoviedb.org

Краща чоловіча роль другого плану:

Саша Барон Коен ( "Суд над чиказької сімкою")

Деніел Калуя ( "Юда і Чорний Месія") – переможець

Джаред Лето ( "Диявол в деталях")

Білл Мюррей ( "Остання крапля")

Леслі Одом-молодший ( "Одна ніч в Майамі")

Краща жіноча роль другого плану:

Гленн Клоуз ( "Елегія хіллбіллі")

Олівія Колман ( "Батько")

Джоді Фостер ( "Маврітанец") – переможець

Аманда Сейфрід ( "Манк")

Хелена Зенгель ( "Новини з усього світу")

Джоді Фостер Фото: Getty Images

Кращий сценарій:

Аарон Соркін ( "Суд над чиказької сімкою") – переможець

Хлоя Чжао ( "Земля кочівників")

Флоріан Зеллер і Крістофер Хемптон ( "Батько")

Джек Фінчер ( "Манк")

Емералд Феннелл ( "Перпесктива дівчина")

Краща музика до фільму:

Олександр Деспла ( "Опівнічне небо")

Людвіг Йоранссон ( "Тенет")

Джеймс Ньютон Ховард ( "Новини з усього світу")

Трент Резнор, Аттікус Росс і Джон Батист ( "Душа") – переможець

Трент Резнор і Аттікус Росс ( "Манк")

Краща чоловіча роль в серіалі (комедія або мюзикл):

Дон Чідл ( "Чорний понеділок")

Юджин Леві ( "Шіттс Крик")

Ніколас Голт ( "Велика")

Джейсон Судейкіс ( "Тед Лассо") – переможець

Ремі Юссеф ( "Рамі")

Джейсон Судейкіс Фото: скриншот

Краща жіноча роль в серіалі (комедія або мюзикл):

Лілі Коллінз ( "Емілі в Парижі")

Кейлі Куоко ( "Стюардеса")

Ель Феннінг ( "Велика")

Кетрін О'Хара ( "Шіттс Крик") – переможець

Джейн Леві ( "Незвичайний плейлист Зої")

Кращий анімаційний фільм:

"Сімейка Крудсів 2"

"Вперед"

"Душа" – переможець

"Подорож на Місяць"

"Легенда про вовків"

Раніше ми розповідали, що напередодні премії трапився скандал.

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