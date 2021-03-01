"Золотий глобус – 2021": переможці премії
У США назвали переможців однієї з головних кінонагород світу
В ніч з неділі на понеділок в Лос-Анджелесі відбулася 78-а церемонія премії "Золотий глобус" . Через пандемію друга за значимістю кіноподія після "Оскара" провели в форматі відеоконференціі.Победітелей оголошували одночасно в містах Нью-Йорк і Беверлі-Хіллз. Розповідаємо, хто отримав нагороди в цьому році.
Кращий фільм (драма):
- "Земля кочівників" – переможець
- "Манк"
- "Батько"
- "Дівчина, що подає надії"
- "Суд над чиказької сімкою"
Кращий фільм (комедія або мюзикл):
- "Борат 2" – переможець
- "Гамільтон"
- "Мьюзік"
- "Зависнути в Палм-Спрінгс"
- "Випускний"
Кращий режисер:
- Емералд Феннелл ( "Дівчина, що подає надії")
- Девід Фінчер ( "Манк")
- Хлоя Чжао ( "Земля кочівників") – переможець
- Аарон Соркін ( "Суд над чиказької сімкою")
- Реджина Кінг ( "Одна ніч в Майямі")
Краща чоловіча роль (драма):
- Різ Ахмед ( "Звук металу")
- Чедвік Боузман ( "Ма Рейні: Мати блюзу", посмертно) – переможець
- Ентоні Гопкінс ( "Батько")
- Гері Олдман ( "Манк")
- Тахар Рахім ( "Мавританець")
Краща жіноча роль (драма):
- Віола Девіс ( "Ма Рейні: Мати блюзу")
- Андра Дей (The United States Vs. Billie Holiday) – переможець
- Кері Малліган ( "Перспективна дівчина")
- Френсіс Макдорманд ( "Земля кочівників")
- Ванесса Кірбі ( "Фрагменти жінки")
Краща чоловіча роль (комедія або мюзикл):
- Саша Барон Коен ( "Борат 2") – переможець
- Джеймс Корден ( "Випускний")
- Лін-Мануель Міранда ( "Гамільтон")
- Енді Семберг ( "Зависнути в Палм-Спрінгс")
- Дев Патель ( "Історія Девіда Копперфілда")
Краща жіноча роль (комедія або мюзикл):
- Марія Бакалова ( "Борат 2")
- Кейт Хадсон ( "Мьюзік")
- Мішель Пфайффер ( "Піти не попрощавшись")
- Розамунд Пайк ( "Аферистка") – переможець
- Аня Тейлор-Джой ( "Емма")
Найкращий серіал (драма):
- "Мандалорец"
- "Корона" – переможець
- "Озарк"
- "Ретчед"
- "Країна Лавкрафта"
Краща чоловіча роль в серіалі (драма):
- Джейсон Бейтман ( "Озарк")
- Джош О`Коннор ( "Корона") – переможець
- Аль Пачино ( "Мисливці")
- Меттью Різ ( "Перрі Мейсон")
- Боб Оденкірк ( "Краще телефонуйте Солу)
Краща жіноча роль в серіалі (драма):
- Олівія Колман ( "Корона")
- Джоді Комер ( "Вбиваючи Єву")
- Емма Коррін ( "Корона") – переможець
- Лора Лінні ( "Озарк")
- Сара Полсон ( "Ретчед")
Найкращий серіал (комедія):
- "Емілі в Парижі"
- "Тед Лассо"
- "Стюардеса"
- "Шіттс Крик" – переможець
- "Велика"
Краща чоловіча роль другого плану:
- Саша Барон Коен ( "Суд над чиказької сімкою")
- Деніел Калуя ( "Юда і Чорний Месія") – переможець
- Джаред Лето ( "Диявол в деталях")
- Білл Мюррей ( "Остання крапля")
- Леслі Одом-молодший ( "Одна ніч в Майамі")
Краща жіноча роль другого плану:
- Гленн Клоуз ( "Елегія хіллбіллі")
- Олівія Колман ( "Батько")
- Джоді Фостер ( "Маврітанец") – переможець
- Аманда Сейфрід ( "Манк")
- Хелена Зенгель ( "Новини з усього світу")
Кращий сценарій:
- Аарон Соркін ( "Суд над чиказької сімкою") – переможець
- Хлоя Чжао ( "Земля кочівників")
- Флоріан Зеллер і Крістофер Хемптон ( "Батько")
- Джек Фінчер ( "Манк")
- Емералд Феннелл ( "Перпесктива дівчина")
Краща музика до фільму:
- Олександр Деспла ( "Опівнічне небо")
- Людвіг Йоранссон ( "Тенет")
- Джеймс Ньютон Ховард ( "Новини з усього світу")
- Трент Резнор, Аттікус Росс і Джон Батист ( "Душа") – переможець
- Трент Резнор і Аттікус Росс ( "Манк")
Краща чоловіча роль в серіалі (комедія або мюзикл):
- Дон Чідл ( "Чорний понеділок")
- Юджин Леві ( "Шіттс Крик")
- Ніколас Голт ( "Велика")
- Джейсон Судейкіс ( "Тед Лассо") – переможець
- Ремі Юссеф ( "Рамі")
Краща жіноча роль в серіалі (комедія або мюзикл):
- Лілі Коллінз ( "Емілі в Парижі")
- Кейлі Куоко ( "Стюардеса")
- Ель Феннінг ( "Велика")
- Кетрін О'Хара ( "Шіттс Крик") – переможець
- Джейн Леві ( "Незвичайний плейлист Зої")
Кращий анімаційний фільм:
- "Сімейка Крудсів 2"
- "Вперед"
- "Душа" – переможець
- "Подорож на Місяць"
- "Легенда про вовків"
Раніше ми розповідали, що напередодні премії трапився скандал.
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