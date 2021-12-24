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39-річна Наталія Водянова знялася для обкладинки глянцю (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
24 грудня, 15:44
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Також у січневому випуску ви знайдете інтерв'ю Джорджіо Армані та П'єрпаоло Піччолі
Наталія Водянова на січневій обкладинці Harper's Bazaar
Наталія Водянова на січневій обкладинці Harper's Bazaar / Фото: Колаж: Сьогодні

Як багато гарних обкладинок журналів! Не встигли ми вдосталь намилуватися новою фотосесією Симона Порта Жакмюсса з бабусею, як знову бачимо красу – Наталія Водянова знялася для січневого іспанського випуску Harper's Bazaar.

Ідея номеру в тому, щоб "заразити" світ надією на добро у новому 2022 році. Саме тому героїнею випуску стала модель Наталія Водянова, яка відома своїми благодійними справами.

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Наталія Водянова на січневій обкладинці Harper's Bazaar
Наталія Водянова на січневій обкладинці Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

Наталія Водянова на січневій обкладинці Harper's Bazaar
Наталія Водянова на січневій обкладинці Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

17 років тому модель створила фонд "Оголені серця", що займається підтримкою дітей з обмеженими можливостями.

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Моє дитинство було дуже важким і травмуючим, але воно зробило мене тою, хто є, і дало мені голос, силу. Зростати в районі, ворожому по відношенню до дівчинки та доньки матері-одиначки, це непросто. Такий тиск позначається на дитині.

– зізнається модель.

Наталія Водянова знялася для іспанського Harper's Bazaar
Наталія Водянова знялася для іспанського Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

Наталія Водянова знялася для іспанської Harper's Bazaar
Наталія Водянова знялася для іспанської Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

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Наталія Водянова знялася для іспанської Harper's Bazaar
Наталія Водянова знялася для іспанської Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

Наталія Водянова знялася для іспанської Harper's Bazaar
Наталія Водянова знялася для іспанської Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

Наталія Водянова знялася для іспанської Harper's Bazaar
Наталія Водянова знялася для іспанської Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

У випуску також представлені інтерв'ю з іншими сильними особистостями, які мають чому повчити: із захисником гуманізму в моді Джорджіо Армані, нагородженим орденом Великого Хреста, і П'єрпаоло Піччолі.

Наталія Водянова знялася для іспанської Harper's Bazaar
Наталія Водянова знялася для іспанської Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

Також дивіться нову фотосесію Аль Пачіно для Saint Laurent.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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