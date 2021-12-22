Хрещений батько нового часу: Аль Пачіно знявся для Saint Laurent

Свого часу у схожих костюмах актор зіграв у культових фільмах

Аль Пачіно - герой зйомки Saint Laurent / Фото: Колаж: Сьогодні

81-річний актор Аль Пачіно став героєм рекламної кампанії Saint Laurent. Нагадаємо, що нещодавно бренд був замішаний у неприємній історії з жорстоким поводженням з тваринами. Проте знаменитості скандалів не бояться і продовжують співпрацювати люксовими марками.

На шикарній фотосесії, яка з'явилася в Instagram бренду, знаменитість позує в костюмі з чоловічої колекції весна/літо — 2022. У дуже схожих костюмах свого часу актор з'являвся в "Хрещеному батькові" та інших культових фільмах.

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Аль Пачіно знялся для рекламної кампанії Saint Laurent / Фото: Инстаграм

Раніше у рекламній кампанії Saint Laurent знялася Джері Холл — 65-річна модель та актриса. Чудові чорно-білі портрети традиційно зробив Девід Сімс.

Модний будинок відомий вибором героїв. Серед них — ікона 1960-х та вчорашня іменинниця Джейн Фонду, репер Тревіс Скотт, актриса Беатріс Даль та футболіст Ромео Бекхем.

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Нагадаємо, що нещодавно Saint Laurent представили святкову капсульну колекцію.