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39-летняя Наталья Водянова снялась для обложки глянца (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
24 декабря, 15:44
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Также в январском выпуске вы найдете интервью Джорджио Армани и Пьерпаоло Пиччоли
Наталья Водянова на январской обложке Harper's Bazaar
Наталья Водянова на январской обложке Harper's Bazaar / Фото: Коллаж: Сегодня

Как много красивых обложек журналов! Не успели мы вдоволь налюбоваться новой фотосессией Симона Порта Жакмюсса с бабушкой, как снова видим красоту – Наталья Водянова снялась для январского выпуска испанского Harper's Bazaar.

Идея номера в том, чтобы "заразить" мир надеждой на добро в новом 2022 году. Именно поэтому героиней выпуска стала модель Наталья Водянова, известна своими благотворительными делами.

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Наталья Водянова на январской обложке Harper's Bazaar
Наталья Водянова на январской обложке Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

Наталья Водянова на январской обложке Harper's Bazaar
Наталья Водянова на январской обложке Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

17 лет назад модель создала фонд "Обнаженные сердца", занимающийся поддержкой детей с ограниченными возможностями.

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Мое детство было очень тяжелым и травмирующим, но оно сделало меня той, кто я есть, и дало мне голос, силу. Расти в районе, враждебном по отношению к девочке и дочери матери-одиночки, это непросто. Такое давление сказывается на ребенке.

— признается модель.

Наталья Водянова снялась для испанского Harper's Bazaar
Наталья Водянова снялась для испанского Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

Наталья Водянова снялась для испанского Harper's Bazaar
Наталья Водянова снялась для испанского Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

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Наталья Водянова снялась для испанского Harper's Bazaar
Наталья Водянова снялась для испанского Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

Наталья Водянова снялась для испанского Harper's Bazaar
Наталья Водянова снялась для испанского Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

Наталья Водянова снялась для испанского Harper's Bazaar
Наталья Водянова снялась для испанского Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

В выпуске также представлены интервью с другими сильными личностями, у которых есть чему поучиться: с защитником гуманизма в моде Джорджио Армани, награжденным орденом Большого Креста, и Пьерпаоло Пиччоли.

Наталья Водянова снялась для испанского Harper's Bazaar
Наталья Водянова снялась для испанского Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

Также смотрите новую фотосессию Аль Пачино для Saint Laurent.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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