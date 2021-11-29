Джорджіо Армані отримав найвищу нагороду Італії – фото

Вищу нагороду у Італії отримав модельєр Джорджіо Армані. Президент Серджо Маттарелла нагородив його орденом Великого Хреста. Тим часом Louis Vuitton випустили набір шкарпеток за 54 тисячі грн.
Армані отримав орден Великого Хреста за безперечний внесок у сферу моди та мистецтва. Церемонія вручення пройшла у Палаццо дель Квірінале в Римі.
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Ця нагорода має особливе значення. Її вручив наш президент, який є не лише главою держави, а й людиною, чиї принципи, відкритість та доброта, безперечно, високі. Для мене велика честь здобути цей престижний титул.
— заявив Джорджіо Армані.
Цікаво, що Джорджіо Армані став третьою людиною зі світу моди, яка отримала орден Великого Хреста. До нього нагороду вручали Валентино Гаравані 1986-го та Міучче Прада у 2015 році.
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