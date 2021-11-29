Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022

Новий рік у Європі

Стиль Єфросініної

Вітамін D

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Джорджіо Армані отримав найвищу нагороду Італії – фото

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
29 листопада, 18:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Модельєр став третьою людиною зі світу моди, яка отримала орден Великого Хреста
Президент Італії Серджо Маттарелла вручив Джорджіо Армані орден Великого Хреста
Президент Італії Серджо Маттарелла вручив Джорджіо Армані орден Великого Хреста / Фото: Колаж: Сьогодні

Вищу нагороду у Італії отримав модельєр Джорджіо Армані. Президент Серджо Маттарелла нагородив його орденом Великого Хреста. Тим часом Louis Vuitton випустили набір шкарпеток за 54 тисячі грн.

Армані отримав орден Великого Хреста за безперечний внесок у сферу моди та мистецтва. Церемонія вручення пройшла у Палаццо дель Квірінале в Римі.

Реклама

Джорджіо Армані вручили найвищу нагороду Італії
Джорджіо Армані вручили найвищу нагороду Італії / Фото: Инстаграм

Ця нагорода має особливе значення. Її вручив наш президент, який є не лише главою держави, а й людиною, чиї принципи, відкритість та доброта, безперечно, високі. Для мене велика честь здобути цей престижний титул.

— заявив Джорджіо Армані.

Джорджіо Армані вручили найвищу нагороду Італії
Джорджіо Армані вручили найвищу нагороду Італії / Фото: Инстаграм

Реклама

Цікаво, що Джорджіо Армані став третьою людиною зі світу моди, яка отримала орден Великого Хреста. До нього нагороду вручали Валентино Гаравані 1986-го та Міучче Прада у 2015 році.

Читайте також:

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Wow Black Friday
Wish list beauty-покупок
Ще більше бестселлерів
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Книжкова полиця
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
29 листопада - 5 грудня
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти