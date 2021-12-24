Дивіться: Сімон Порт Жакмюс разом зі своєю бабусею знявся для обкладинки глянцю (фото)

Сімон Порт Жакмюс уже не вперше долучає жінку до творчості

Сімон Порт Жакмюс та його бабуся знялися для обкладинки французької Elle / Фото: Колаж: Сьогодні

Дизайнер Сімон Порт Жакмюс знявся для французького Elle зі своєю бабусею – і вона прекрасна! Як і 93-річна пенсіонерка, яка стала зіркою Instagram завдяки своїй онуці.

На креативних знімках дизайнер із бабусею позують у ненудних позах, нагадуючи, що головне у житті – сім'я. Автором нової фотосесії для журналу, який вийде у продаж 25 грудня, став фотограф Девід Лурачі.

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Сімон Порт Жакмюс та його бабуся знялися для обкладинки французької Elle / Фото: Jacquemus

Сімон Порт Жакмюс та його бабуся знялися для обкладинки французької Elle / Фото: Jacquemus

Бабусю дизайнера вже не раз помічали в лукбуках Jacquemus і на домашніх фото в одязі бренду. А 2020 року Жакмюс зробив хід конем – вона стала частиною рекламної кампанії, зйомки якої проходили у Провансі.

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Сімон Порт Жакмюс та його бабуся знялися для обкладинки французької Elle / Фото: Jacquemus

Сімон Порт Жакмюс та його бабуся знялися для обкладинки французької Elle / Фото: Jacquemus

Раніше видання натякало, хто може стати зіркою нового номеру. Спочатку редактори опублікували фото собаки дизайнера породи таксу на прізвисько Туту. А в публікації ховалося 2 підказки: перша — "ця маленька собачка належить йому", друга знаходиться на 217 сторінці журналу Elle, який зараз представлений у кіосках.

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