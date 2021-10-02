Фиолетовый, изумрудный и желтый: Valentino провели показ на рынке в Париже (фото)

Valentino представили новую коллекцию сезона весна-лето 2022. Креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли в этом раз обратился к архивам модного Дома и повторил знаковые образы самого маэстро Валентино Гаравани.
Так, в коллекции были интерпретации платья Марисы Беренсон, в котором она снималась для Vogue в 1968 году, пальто Верушки с животным принтом, два цветочных платья из съемки Vogue 1971 года, а также джинсы из первой рекламной кампании джинсовой линейки Valentino 1986 года.
С названием проекта особо не мудровали, выбрав всем понятное Valentino Archive.
Также в новую коллекцию вошли знаменитые платья-кейпы, мини-платья с разрезами, костюмы, анораки, шорты-бермуды, рубашки. Основным материалом, который Пьерпаоло использовал для создания одежды стала тафта. Именно она является главной и в кутюрных коллекций Valentino.
Модных критиков же поразила цветовая гамма коллекции. По версии Пиччоли следующей весной мы будем носить фиолетовый, изумрудный, желтый, коричневый и фуксию.
Сам же показ прошел в помещении крытого рынка Карро-дю-Тампль в 3-м округе Парижа. Шоу под названием "Рандеву" собрало знаменитостей и модных гостей, которые разместились за классическими столиками парижских кафе. Так Пьерпаоло Пиччоли словно назначил свидание всем друзьям, которых не видел с смомента начала пандемии.
Смотрите видео показа Valentino сезона весна-лето 2022:
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