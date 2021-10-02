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Фиолетовый, изумрудный и желтый: Valentino провели показ на рынке в Париже (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
2 октября, 11:23
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Модный показ прошел под названием "Рандеву", ознаменовав встречи с друзьями и коллегами после столь длительного расставания из-за пандемии
Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino представили новую коллекцию сезона весна-лето 2022. Креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли в этом раз обратился к архивам модного Дома и повторил знаковые образы самого маэстро Валентино Гаравани.

Так, в коллекции были интерпретации платья Марисы Беренсон, в котором она снималась для Vogue в 1968 году, пальто Верушки с животным принтом, два цветочных платья из съемки Vogue 1971 года, а также джинсы из первой рекламной кампании джинсовой линейки Valentino 1986 года.

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Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

С названием проекта особо не мудровали, выбрав всем понятное Valentino Archive.

Также в новую коллекцию вошли знаменитые платья-кейпы, мини-платья с разрезами, костюмы, анораки, шорты-бермуды, рубашки. Основным материалом, который Пьерпаоло использовал для создания одежды стала тафта. Именно она является главной и в кутюрных коллекций Valentino.

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Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Модных критиков же поразила цветовая гамма коллекции. По версии Пиччоли следующей весной мы будем носить фиолетовый, изумрудный, желтый, коричневый и фуксию.

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Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Сам же показ прошел в помещении крытого рынка Карро-дю-Тампль в 3-м округе Парижа. Шоу под названием "Рандеву" собрало знаменитостей и модных гостей, которые разместились за классическими столиками парижских кафе. Так Пьерпаоло Пиччоли словно назначил свидание всем друзьям, которых не видел с смомента начала пандемии.

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Valentino

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Смотрите видео показа Valentino сезона весна-лето 2022:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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