Фиолетовый, изумрудный и желтый: Valentino провели показ на рынке в Париже (фото)

Модный показ прошел под названием "Рандеву", ознаменовав встречи с друзьями и коллегами после столь длительного расставания из-за пандемии

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino представили новую коллекцию сезона весна-лето 2022. Креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли в этом раз обратился к архивам модного Дома и повторил знаковые образы самого маэстро Валентино Гаравани.

Так, в коллекции были интерпретации платья Марисы Беренсон, в котором она снималась для Vogue в 1968 году, пальто Верушки с животным принтом, два цветочных платья из съемки Vogue 1971 года, а также джинсы из первой рекламной кампании джинсовой линейки Valentino 1986 года.

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Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

С названием проекта особо не мудровали, выбрав всем понятное Valentino Archive.

Также в новую коллекцию вошли знаменитые платья-кейпы, мини-платья с разрезами, костюмы, анораки, шорты-бермуды, рубашки. Основным материалом, который Пьерпаоло использовал для создания одежды стала тафта. Именно она является главной и в кутюрных коллекций Valentino.

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Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Модных критиков же поразила цветовая гамма коллекции. По версии Пиччоли следующей весной мы будем носить фиолетовый, изумрудный, желтый, коричневый и фуксию.

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Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Сам же показ прошел в помещении крытого рынка Карро-дю-Тампль в 3-м округе Парижа. Шоу под названием "Рандеву" собрало знаменитостей и модных гостей, которые разместились за классическими столиками парижских кафе. Так Пьерпаоло Пиччоли словно назначил свидание всем друзьям, которых не видел с смомента начала пандемии.

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Valentino

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Смотрите видео показа Valentino сезона весна-лето 2022:

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