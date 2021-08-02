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Бузкова бомба від Леді Гага! Новий вихід співачки на репетицію концерту в Нью-Йорку

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
2 серпня, 16:20
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Співачка першою приміряла образ з кутюрного показу Valentino, який пройшов два тижні тому в Венеції.
Леді Гага в Valentino Haute Coture FW 2021
Леді Гага в Valentino Haute Coture FW 2021 / Фото: instagram.com/diet_prada

У Мережі всі обговорюють образ Леді Гаги, в якому вона з'явилася на репетиції напередодні свого концерту. Артистка спустилася сходами театрального залу Radio City Music Hall в Нью-Йорку в кутюрній сукні Valentino. Світлина образу епатажної артистки з'явилася в офіційному акаунті бренду. Раніше Леді Гага пройшлася вулицями Нью-Йорка на величезних підборах, як в старі добрі часи.

Сукню-накидку фіолетового кольору з осінньої колекції бренду співачка підкреслила жовтими шкіряними рукавичками і гігантським капелюхом з ліловим пір'ям авторства Філіпа Трейсі. Завершила зірка сміливий образ тілесними сандалями на високих підборах і великими сонцезахисними окулярами в дусі нульових.

Нагадаємо, креативний директор Valentino П'єрпаоло Піччолі представив кутюрну колекцію сезону осінь-зима – 2021 двома тижнями раніше в Венеції.

Нічого незвичайного для королеви епатажу першою приміряти образ з подіуму для репетиції.

Дивіться відео, як у Леді Гаги викрали собак:

Раніше ми розповідали, що трейлер фільму "Будинок Гуччі" з Леді Гагою, Аль Пачіно та Адамом Драйвером викликав шалений захват.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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