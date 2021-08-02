Бузкова бомба від Леді Гага! Новий вихід співачки на репетицію концерту в Нью-Йорку

У Мережі всі обговорюють образ Леді Гаги, в якому вона з'явилася на репетиції напередодні свого концерту. Артистка спустилася сходами театрального залу Radio City Music Hall в Нью-Йорку в кутюрній сукні Valentino. Світлина образу епатажної артистки з'явилася в офіційному акаунті бренду. Раніше Леді Гага пройшлася вулицями Нью-Йорка на величезних підборах, як в старі добрі часи.
Сукню-накидку фіолетового кольору з осінньої колекції бренду співачка підкреслила жовтими шкіряними рукавичками і гігантським капелюхом з ліловим пір'ям авторства Філіпа Трейсі. Завершила зірка сміливий образ тілесними сандалями на високих підборах і великими сонцезахисними окулярами в дусі нульових.
Нагадаємо, креативний директор Valentino П'єрпаоло Піччолі представив кутюрну колекцію сезону осінь-зима – 2021 двома тижнями раніше в Венеції.
Нічого незвичайного для королеви епатажу першою приміряти образ з подіуму для репетиції.
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Раніше ми розповідали, що трейлер фільму "Будинок Гуччі" з Леді Гагою, Аль Пачіно та Адамом Драйвером викликав шалений захват.