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У лимонному светрі та з усмішкою: Олена Зеленська зустрілася зі студентами (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
9 грудня, 16:18
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Перша леді змінила звичний діловий лук на більш вільніший, але не менш елегантний
Олена Зеленська зустрілася зі студентами Київської школи економіки
Олена Зеленська зустрілася зі студентами Київської школи економіки / Фото: Колаж: Сьогодні

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася зі студентами Київської школи економіки, куди її запросили для спілкування з молоддю. Дружина президента одягла яскравий светр, який їй дуже личить. Також не пропустіть нову фотосесію Дженніфер Еністон.

7 грудня Олена Зеленська відкрила форум Україна 30. Саміт. Діти, який є частиною серії заходів, присвячених 75-річчю Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), а вже другого дня зустрілася зі студентами Київської школи економіки. Своїми враженнями дружина Володимира Зеленського поділилася в Instagram.

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Олена Зеленська зустрілася зі студентами Київської школи економіки
Олена Зеленська зустрілася зі студентами Київської школи економіки / Фото: Инстаграм

Для зустрічі зі студентами Олена Зеленська обрала лимонний светр та чорні штани
Для зустрічі зі студентами Олена Зеленська обрала лимонний светр та чорні штани / Фото: Инстаграм

Є такий англійський вираз change makers. Його можна перекласти як „творці змін". Саме таких побачила сьогодні. Молоді люди – студенти KSE, Київської школи економіки, запросили поспілкуватись. І вразили відкритістю, знаннями та жагою, їх умінням ставити запитання та шукати відповіді. Вірю: це покоління, яке принесе країні зміни на краще, – написала вона.

Для зустрічі зі студентами Олена Зеленська обрала яскравий лук, який складається з ніжного лимонного кашемірового светра та чорних штанів. Талію перша леді підкреслила тонким поясом.

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Олена Зеленська зі студентами Київської школи економіки
Олена Зеленська зі студентами Київської школи економіки / Фото: Инстаграм

Олена Зеленська зустрілася зі студентами Київської школи економіки
Олена Зеленська зустрілася зі студентами Київської школи економіки / Фото: Инстаграм

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Олена Мело Тсіна
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