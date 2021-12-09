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Зустрічаємо Новий рік 2022 у кольорі Pantone: 8 стильних луків (фото + ціни)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
9 грудня, 14:38
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Такий відтінок дуже освіжає колір обличчя і йде практично всім. Головне, зуміти підібрати правильний лук для себе
Зустрічаємо Новий рік у головному кольорі Pantone 2022
Зустрічаємо Новий рік у головному кольорі Pantone 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо все ще не можете визначитися, у чому зустрічати Новий рік 2022, починаючи від одягу – закінчуючи кольором, тоді підказуємо. Pantone створив головний колір 2022 року, який ідеально збігається з тим, чого хоче Блакитний Водяний Тигр.

Ходиш торговими центрами та бутіками, але так і не знаєш, що купити до Нового року 2022, щоб одяг не втратив актуальності після свята. У притик підійшла думка: якщо нічого не куплю, то піду на вечірку у сукні з минулого дня народження. І раптово життя підносить сюрприз – Інститут Pantone назвав головний колір 2022 року. А це означає, якщо виберете вбрання в цьому відтінку, то точно ще мінімум рік виглядатимете в ньому модно.

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Головний колір 2022 – відтінок лілового під назвою Very Peri. Він поєднує в собі спокійний синій з майже невловимим оком натяком на червоний кольори. Спробуємо вибрати стильний лук на Новий рік у такому забарвленні.

Сукні

Сукні завжди додають образу жіночності, граціозності та витонченості. Тому, якщо ви не бачите себе ні в чому іншому – не варто і змушувати міняти думку.

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Костюми

Костюм підійде сильній особі з твердим та рішучим характером. Це для жінки, яка намагається нічого не забувати, але при цьому залишатися в центрі уваги.

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Комбінезони

Комбінезон виглядає не менш жіночно та сексуально, якщо правильно підібраний по фігурі та тканині. Сьогодні цей елемент жіночого гардеробу дуже популярний, тому не бійтеся робити ставку на нього.

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Олена Мело Тсіна
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