Сара Джессіка Паркер на прем'єрі продовження серіалу "Секс і місто"

8 грудня у Нью-Йорку відбулася прем'єра продовження культового серіалу "Секс і місто", який отримав назву "Історія продовжується". Приголомшлива Сара Джессіка Паркер у неймовірній сукні з фатину стала зіркою вечора. Насправді, це під силу кожній із нас, треба почати з простого — провести ревізію у шафі.

Представляти легендарний проєкт прийшли виконавці головних ролей: Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон, Кріс Нот. До них також приєдналися нові колеги зі знімального майданчика — Ніколь Арі Паркер і Саріта Чоудхурі.