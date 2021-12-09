Сара Джессіка Паркер на прем'єрі продовження серіалу "Секс і місто"

Актриса з'явилася на червоній доріжці у спідниці з фатину, що нагадує легендарний образ актриси із заставки серіалу

Образ Сари Джессіки Паркер на прем'єрі "Секс у великому місті" / Фото: Колаж: Сьогодні

8 грудня у Нью-Йорку відбулася прем'єра продовження культового серіалу "Секс і місто", який отримав назву "Історія продовжується". Приголомшлива Сара Джессіка Паркер у неймовірній сукні з фатину стала зіркою вечора. Насправді, це під силу кожній із нас, треба почати з простого — провести ревізію у шафі.

Представляти легендарний проєкт прийшли виконавці головних ролей: Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон, Кріс Нот. До них також приєдналися нові колеги зі знімального майданчика — Ніколь Арі Паркер і Саріта Чоудхурі.

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Сара Джессіка Паркер прийшла на прем'єру "Секс у великому місті" / Фото: Getty Images

Sarah Jessica Parker came to the premiere of "Sex and the City" / Фото: Getty Images

Підтримали королеву вечора її близькі, чоловік Меттью Бродерік та їх 19-річний син Джеймс. Зазначимо, що подружжя вперше за 5 років з'явилося разом на світському заході. Пара зайнята вихованням трьох дітей і віддає перевагу тихому непублічному життю простої сім'ї.

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Сара Джессіка Паркер із чоловіком та сином / Фото: Инстаграм

Сара Джессіка Паркер у спідниці з фатину / Фото: Getty Images

Не можна не помітити, що вбрання актриси нагадує ту саму пачку із заставки легендарного серіалу.

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Сара Джессіка Паркер у легендарній пачці із заставки "Секс у великому місті" / Фото: открытые источники

І головною няшністю вечора стали обійми Містера Біга і Керрі Бредшоу, як у старі добрі.

Прем'єра серіалу "Секс і мсто. Історія продовжується" відбудеться 10 грудня на телеканалі HBO Max. Українська аудиторія зможе побачити нове шоу одночасно з усім світом також 10 грудня на OLL.TV .

Усього в серіал увійшло 10 епізодів, кожен з яких триває 30 хвилин.

Синтія Ніксон, Сара Джессіка Паркер та Крістін Девіс на прем'єрі "Секс у великому місті" / Фото: Инстаграм

Синтія Ніксон на прем'єра "Секс у великому місті" зі своїми кіношними чоловіком та сином / Фото: Инстаграм

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