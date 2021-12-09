Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 🎄 Новий рік 2022 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами

Свята у Європі

Капелюх на Новий рік

Модний макіяж

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Сара Джессіка Паркер на прем'єрі продовження серіалу "Секс і місто"

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
9 грудня, 11:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Актриса з'явилася на червоній доріжці у спідниці з фатину, що нагадує легендарний образ актриси із заставки серіалу
Образ Сари Джессіки Паркер на прем'єрі "Секс у великому місті"
Образ Сари Джессіки Паркер на прем'єрі "Секс у великому місті" / Фото: Колаж: Сьогодні

8 грудня у Нью-Йорку відбулася прем'єра продовження культового серіалу "Секс і місто", який отримав назву "Історія продовжується". Приголомшлива Сара Джессіка Паркер у неймовірній сукні з фатину стала зіркою вечора. Насправді, це під силу кожній із нас, треба почати з простого — провести ревізію у шафі.

Представляти легендарний проєкт прийшли виконавці головних ролей: Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон, Кріс Нот. До них також приєдналися нові колеги зі знімального майданчика — Ніколь Арі Паркер і Саріта Чоудхурі.

Реклама

Сара Джессіка Паркер прийшла на прем'єру "Секс у великому місті"
Сара Джессіка Паркер прийшла на прем'єру "Секс у великому місті" / Фото: Getty Images

Sarah Jessica Parker came to the premiere of "Sex and the City"
Sarah Jessica Parker came to the premiere of "Sex and the City" / Фото: Getty Images

Підтримали королеву вечора її близькі, чоловік Меттью Бродерік та їх 19-річний син Джеймс. Зазначимо, що подружжя вперше за 5 років з'явилося разом на світському заході. Пара зайнята вихованням трьох дітей і віддає перевагу тихому непублічному життю простої сім'ї.

Реклама

Сара Джессіка Паркер із чоловіком та сином
Сара Джессіка Паркер із чоловіком та сином / Фото: Инстаграм

Сара Джессіка Паркер у спідниці з фатину
Сара Джессіка Паркер у спідниці з фатину / Фото: Getty Images

Не можна не помітити, що вбрання актриси нагадує ту саму пачку із заставки легендарного серіалу.

Реклама

Сара Джессіка Паркер у легендарній пачці із заставки "Секс у великому місті"
Сара Джессіка Паркер у легендарній пачці із заставки "Секс у великому місті" / Фото: открытые источники

І головною няшністю вечора стали обійми Містера Біга і Керрі Бредшоу, як у старі добрі.

Прем'єра серіалу "Секс і мсто. Історія продовжується" відбудеться 10 грудня на телеканалі HBO Max. Українська аудиторія зможе побачити нове шоу одночасно з усім світом також 10 грудня на OLL.TV .

Усього в серіал увійшло 10 епізодів, кожен з яких триває 30 хвилин.

Синтія Ніксон, Сара Джессіка Паркер та Крістін Девіс на прем'єрі "Секс у великому місті"
Синтія Ніксон, Сара Джессіка Паркер та Крістін Девіс на прем'єрі "Секс у великому місті" / Фото: Инстаграм

Синтія Ніксон на прем'єра "Секс у великому місті" зі своїми кіношними чоловіком та сином
Синтія Ніксон на прем'єра "Секс у великому місті" зі своїми кіношними чоловіком та сином / Фото: Инстаграм

Читайте також:

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Святковий календар грудня
Оригінальні ідеї подарунків
Зазирни під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Книжкова полиця
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
6 - 12 грудня
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти