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Український фотограф зняв Моніку Беллуччі для обкладинки глянцю

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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15 лютого, 17:12
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Культова італійська актриса позувала перед об'єктивом Стефана Лісовськи в екстравагантних образах
Моніка Беллуччі знялася для глянсового видання у гарних образах
Моніка Беллуччі знялася для глянсового видання у гарних образах / Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Раніше ми писали про неймовірну фотосесію дочки Моніки Беллуччі та Венсана Касселя. Тепер ділимося фотосесією чарівної матері юної моделі.

Запаморочлива Моніка Беллуччі стала зіркою обкладинки Harper's Bazaar. 57-річна італійська акторка позувала перед об'єктивом українського фотографа Стефана Лісовськи в приголомшливій сукні, що обтягує, в підлогу.

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Український фотограф зняв Моніку Беллуччі для обкладинки глянцю
Український фотограф зняв Моніку Беллуччі для обкладинки глянцю / Фото: harpersbazaar.com

Ікона італійського кіно позувала в неймовірній довгій чорній сукні, що обтягує, яка підкреслює її шикарну фігуру у формі пісочного годинника. На голові у зірки був каптур, що додало ще більше екстравагантності образу.

Сукня була прикрашена модним у сезоні весна-літо 2022 елементом – круглими вирізами від шиї до пупка. З аксесуарів на Моніці був масивний ланцюг із жовтого золота. Для макіяжу візажисти використовували коричневі тіні, що підкреслюють темно-карі очі зірки. На іншому фото Моніка Беллуччі позує в чорній водолазці від Dolce & Gabbana з масивним кольє з білого золота, смарагдів та діамантів від Cartier.

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Український фотограф зняв Моніку Беллуччі для обкладинки глянцю
Український фотограф зняв Моніку Беллуччі для обкладинки глянцю / Фото: harpersbazaar.com

Шанувальники Беллуччі були щедрі на компліменти: "Неймовірна красуня!", "Найкрасивіша", "Ти жінка кожною клітинкою свого тіла!", "Ідеальна талія! Захоплення!", "Завжди чудова Моніка", "Неможливо відірватися від цих фотографій" і т.д.

Крім того, нещодавно акторка знялася для китайського журналу Schön!

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Також дивіться фотосесію Зої Кравіц та інтерв'ю про розлучення та стосунки з Ченнінгом Татумом. Нарешті акторка відкрила завісу у своє особисте життя.

Не пропустіть: 63-річна Шерон Стоун знялася у фотосесії у стилі "Основного інстинкту".

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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