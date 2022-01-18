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Дивовижно красива донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя знялася у новій фотосесії

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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18 січня, 10:00
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Кажуть, що гени – це лотерея. І, ймовірно, 17-річна Діва Кассель відхопила великий куш
Донька Моніки Беллучі та Венсана Касселя знялася у сміливій фотосесії
Донька Моніки Беллучі та Венсана Касселя знялася у сміливій фотосесії / Фото: Колаж: Сьогодні

Діва Кассель знялася в зухвалій фотосесії в обтягувальному комбінезоні — одному з головних трендів весни-літа 2022 року. Дівчина захопила точеною фігурою.

Знаменита дочка колишнього подружжя Моніки Беллуччі та Венсана Касселя давно пробує себе в модельінгу, і виходить у неї це більш ніж круто. Свого часу її мама також розпочинала кар'єру у модельному бізнесі.

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Донька Моніки Беллучі та Венсана Касселя знялася у сміливій фотосесії
Донька Моніки Беллучі та Венсана Касселя знялася у сміливій фотосесії / Фото: instagram.com/d.casseluxxi/

Діва приміряла сміливий образ у новій фотосесії, одягнувши сексуальний комбінезон-кетсьют із тонкої чорної лайки, що створював ефект другої шкіри. Експерти стверджують, що в подібних речах ми будемо хизуватися весь 2022, принаймні, найсміливіші з нас.

Донька Моніки Беллучі та Венсана Касселя знялася у сміливій фотосесії
Донька Моніки Беллучі та Венсана Касселя знялася у сміливій фотосесії / Фото: instagram.com/d.casseluxxi/

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Також вам буде цікаво: в яких шапках ходять знаменитості взимку 2022
Також вам буде цікаво: в яких шапках ходять знаменитості взимку 2022 / Фото: instagram.com/d.casseluxxi/

Також для фотосесії Бастьєна Діва дівчина спробувала себе у більш витончених образах — в атласній лавандовій сукні-корсеті та ніжній нюдовій сукні з тюлі.

Донька Моніки Беллучі та Венсана Касселя знялася у сміливій фотосесії
Донька Моніки Беллучі та Венсана Касселя знялася у сміливій фотосесії / Фото: instagram.com/d.casseluxxi/

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Також вам буде цікаво: в яких шапках ходять знаменитості взимку 2022
Також вам буде цікаво: в яких шапках ходять знаменитості взимку 2022 / Фото: instagram.com/d.casseluxxi/

Також вам сподобається: Белла Хадід у сукні з відкритою спиною та з леопардовою сумкою

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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