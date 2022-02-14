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Жінка-кішка: Зої Кравіц знялася у фотосесії та розповіла про розлучення та стосунки з Ченнінгом Татумом

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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14 лютого, 19:00
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Актриса знялася в неймовірних образах на світанку біля океану і відповіла на найцікавіші питання про особисте життя
Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю
Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю / Фото: elle.com

Днями Ченнінг Татум дав ексклюзивне інтерв'ю своєму кращому другові Джону Хіллу про труднощі режисури фільмів, еволюцію особистого стилю та батьківство. А тепер і його імовірна дівчина 33-річна Зої Кравіц знялася для Elle та відповіла на незручні питання. Актриса розповіла про батька, минулі комплекси та сьогодення.

Знаменитість, що отримала всесвітнє визнання після ролі фатальної красуні в серіалі "Велика маленька брехня", зізналася, що довго не могла позбутися комплексів неповноцінності, пов'язаних із популярністю її культового батька. Їй часто здавалося, що все, що вона досягає, пов'язане саме з цим.

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Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю
Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю / Фото: elle.com

Люди завжди вважали, що якщо я отримала роботу, то завдяки цьому. Це було важко. Але я була неймовірно привілейована, це факт. Легко знайшла агента. Не збираюся вдавати, що це не допомогло мені.

Але згодом актриса навчилася розставляти межі між ідентифікацією себе як особистості та своїх батьків:

Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю
Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю / Фото: elle.com

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Я пишаюся тим, звідки я родом. Тепер приємно знаходитися в просторі, де я відчуваю, що коли люди запитують мене про моїх батьків, я не кажу: "Давай не про це говоритимемо". Я відповідаю: "Вони класні. Я вдячна за те, що я їхня дитина. А ще я сама собі особистість".

Зої Кравіц є обличчям Saint Laurent з 2017 року чим дуже пишається:

Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю
Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю / Фото: elle.com

Це круті речі. Я завжди відчувала зв'язок зі своїм чоловічим боком, і це те, що бренд завжди підтримував. Так що для мене це справді круто та сексуально.

Також актриса розповіла, що стати новою Жінкою-кішкою – для неї велика честь:

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Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю
Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю / Фото: elle.com

Одягнути ці культові чоботи Жінки-кішки, які раніше носили Ерта Кітт, Мішель Пфайффер, Холлі Беррі та Енн Хетеуей, було "божевіллям".

Знаменитість розповіла, як було досягти ідеальної форми для цієї ролі: після восьмигодинного робочого дня вона три години тренувалася вдома.

Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю
Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю / Фото: elle.com

Очевидно, що я хотіла добре виглядати в комбінезоні, але ще я хотіла, щоб було реалістично, щоб я могла робити будь-що в цьому фільмі. Тому я мала бути сильною. Було приємно побачити, на що я здатна.

Кравиць каже, що ізоляція дала їй час для самоаналізу. Це призвело до розлучення з Карлом Глусманом, але про це знаменитість говорити не хоче:

Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю
Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю / Фото: elle.com

Я дійсно не хочу вдаватися до цього. Карл – неймовірна людина. Це дійсно не стільки про нього, скільки про те, як я вчуся ставити собі питання про те, хто я, і все ще дізнаюся, хто я, і це нормально. Це подорож, де я зараз перебуваю.

Також Зої Кравіц розповіла, чому поставила на паузу сторінку в Instagram після того, як тролі прийшли за нею на платформу, стверджуючи, що вона показала надто багато тіла на Met Gala 2021, на яку вона одягла сукню Saint Laurent із прозорої металевої сітки.

Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю
Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю / Фото: elle.com

Незручність у людському тілі – це колонізація/промивання мозку. Це просто тіло. Ми усі його отримали. Той факт, що люди не думають, що те, що вони говорять, впливає на знаменитість, тому що ви для них не людина, це божевілля.

Ну і насамкінець актрисі поставили питання про відносини з Ченнінг Татумом, на який вона також не захотіла відповідати, лише коротко і змістовно сказала:

Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю
Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю / Фото: elle.com

Я щаслива.

Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю
Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю / Фото: elle.com

Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю
Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю / Фото: elle.com

Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю
Зої Кравіц знялася у захоплюючій фотосесії та дала інтерв'ю / Фото: elle.com

Нагадаємо, що Ченнінг Татум продовжує судитися з колишньою дружиною через доньку. Актору нібито не дають бачитися з дитиною.

Також розлучення наздогнало пару Аквамена Джейсон Момоа та Лізи Боні через 17 років стосунків.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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