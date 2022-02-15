Культовая итальянская актриса позировала перед объективом Стефана Лисовски в экстравагантных образах

Моника Беллуччи снялась для глянцевого издания в красивых образах / Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Ранее мы писали о невероятной фотосессии дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя. Теперь же делимся фотосессией обворожительной матери юной модели.

Умопомрачительная Моника Беллуччи стола звездой обложки Harper’s Bazaar. 57-летняя итальянская актриса позировала перед объективом украинского фотографа Стефана Лисовски в потрясающем обтягивающем платье в пол.

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Украинский фотограф снял Монику Беллуччи для обложки глянца / Фото: harpersbazaar.com

Икона итальянского кино позировала в невероятном черное обтягивающее платье в пол, подчеркивающем ее шикарную фигуру в форме песочных часов. На голове у звезды был капюшон в обтяжку, что добавило еще больше экстравагантности в образ.

Платье было украшено модным в сезоне весна-лето 2022 элементом – круглыми вырезами от шеи до пупка. Из аксессуаров на Минике была массивная цепь из желтого золота. Для макияжа визажисты использовали коричневые тени, подчеркивающие темно-карие глаза звезды. На другом фото Моника Беллуччи позирует черной водолазке от Dolce & Gabbana с массивным колье из белого золота, изумрудов и бриллиантов от Cartier.

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Украинский фотограф снял Монику Беллуччи для обложки глянца / Фото: harpersbazaar.com

Поклонники Беллуччи были щедры на комплименты: "Невероятная красавица!", "Самая красивая", "Ты женщина каждой клеточкой своего тела!", "Идеальная талия! Восторг!", "Всегда великолепная Моника", "Невозможно оторваться от этих фотографий" и.т.д.

Кроме того, недавно актриса снялась для китайского журнала Schön!.

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