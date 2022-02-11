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Що чекає на модників у 2022 році: топ-8 трендів на думку редакції

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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11 лютого, 17:07
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Є чітке та непохитне відчуття, що, порившись на горищі та відшукавши шкільний одяг, можна буде зібрати стильну капсулу
ТОП-8 головних трендів, що визначають моду у 2022
ТОП-8 головних трендів, що визначають моду у 2022 / Фото: Инстаграм

Мимоволі згадалося дитинство та гардероб улюбленої ляльки після першого дня Тижня моди в Україні. А загалом сучасні тренди на світових подіумах "телепортують" нас у шкільні роки, коли були в моді плісовані спідниці, джинси з низькою посадкою, штани-карго та інші недооцінені світом предмети гардеробу. Настав час підсумувати і розповісти, що буде в моді в новому сезоні.

Тиждень моди в Копенгагені дав зрозуміти, що з березня по травень наш гардероб для вуличного стилю заповниться стьобаними куртками, зручними брюками-карго та трикотажними головними уборами. Крім того, тепер ми купуватимемо не просто міні-спідниці, а ще й плісовані, як під час серіалу "Буремний шлях".

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Стьобані куртки

Тренд прийшов у світ із Великобританії в образах інфлюенсерів. Знайти стьобані куртки та пальта сьогодні можна без проблем у колекціях брендів. Вони почали підкорювати вуличну моду в Україні ще восени, а навесні прогнозується справжній модний бум!

Балаклави

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Раніше ми писали про стильні балаклави, які чудово втілені в колекціях Miu Miu та Paloma Wool. Крім того, для любителів ексклюзивника є найкрутіший варіант купити балаклаву ручної в'язки "Творча Ба". Цей тренд також надовго з нами, не сумнівайтеся.

Плісовані міні-спідниці

Несподіваний камбек плісованої спідниці теж застав світ моди зненацька. Та й загалом, повертається мода на "twee" — слово, яке має британське коріння і визначається Оксфордським словником як "надмірно або удавана химерний, красивий чи сентиментальний". Тобто, шкільна естетика серіалів "Пліткарка" та "Буремний шлях" знову з нами.

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Штани-карго

Ось що дійсно несподівано спостерігати в списку модних ремейків, так це брюки-карго, відмінною рисою яких є масивні накладні кишені. Будуть у моді моделі з низькою посадкою та вільного крою.

Туфлі на платформі

Туфлі на платформі серйозно увірвалися в моду і продовжують підкорювати подіуми. Модель, представлена в колекції Versace весна-літо 2022, тепер з'являється в гардеробі навіть найконсервативніших модниць.

Максі-спідниці

Якщо міні-спідниця вам не догодила, то вітайте моду на максі. Дизайнери пропонують вибирати спідниці до щиколоток, що відсилають до 1990-х років. На паризькому Тижні високої моди було багато подібних моделей. Дизайнери радять вибирати універсальний колір та слідкувати за прямими силуетами.

Вирізи

Вирізи нікуди й не йшли, можете сказати ви. Так, але в новому сезоні модельєри використовують тонші деталі – вирізи у горловини, ромби на пупці та відкриті простори на стегнах.

Туфлі "Мері Джейн"

Ну і останній сьогодні тренд "туфлі школярки". Якщо зібралися реінкарнувати у свій стиль плісовану міні-спідницю, то без цього взуття, рахуйте, гроші підуть "на вітер". Це витончене дівоче взуття нещодавно з'явилося на подіумах Chanel, Christian Dior та J.W. Андерсон, і миттєво завоювало серця streetstyle-зірок.

Не хочемо псувати настрій, але нагадуємо: стрінги, що виглядають, повертаються в моду.

Також дивіться ТОП-5 міні-спідниць, які будуть у моді навесні 2022, крім вищезгаданого плісування.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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