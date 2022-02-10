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Це гаряче: 63-річна Шерон Стоун знялася у фотосесії у стилі "Основного інстинкту"

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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10 лютого, 15:03
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Актриса з'явилася у кількох образах і дала дуже відверте інтерв'ю, згадавши про успіх та переслідування журналістів
Шерон Стоун знялася у спокусливій фотосесії та дала відверте інтерв'ю
Шерон Стоун знялася у спокусливій фотосесії та дала відверте інтерв'ю / Фото: TheRake

Вчора ми ділилися чудовою фотосесією Кім Кардашьян для Vogue, а сьогодні покажемо вам неймовірну зйомку Шерон Стоун. Знаменитість стала героїнею легендарного журналу The Rake.

Актриса знялася у спокусливій фотосесії і дала відверте інтерв'ю на честь 30-річчя з моменту зйомок легендарного фільму "Основний інстинкт", що приніс їй не лише світову славу та незаперечний статус секс-символу, а й засудження та сексизм.

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У великому інтерв'ю популярному інтерв'юеру Тому Чемберліну, з яким вони зустрілися в її особняку в Беверлі-Хіллз, зірка зізналася, як їй вдалося побудувати життя, не піддавшись впливу громадськості і, що найстрашніше, переживши непросте дитинство.

Шерон Стоун знялася для легендарного журналу The Rake
Шерон Стоун знялася для легендарного журналу The Rake / Фото: TheRake

У своїй книзі "Гарно прожити два життя" Шерон писала, як батько її бив, а дід домагався. В 19 майбутня знаменитість підписала договір з модельним агентством Ford, після чого закинула навчання в Університеті Едінборо. Але ціль була виправдана, адже їй скоріше хотілося вирватися з "клітини" і стати незалежною від сім'ї.

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Спочатку Шерон дебютувала у фільмі Вуді Аллена "Спогади про зоряний пил", потім отримала роль подружки Шварценеггера у культовому фільмі "Згадати все". Після чого журналісти почали слідкувати за нею буквально "по п'ятам". Успіх у цій стрічці допоміг незабаром отримати ту саму фатальну роль в "Основному інстинкті". Акторка навіть порівнює себе з принцесою Діаною, згадуючи, як її переслідували:

Шерон Стоун знялася для легендарного журналу The Rake
Шерон Стоун знялася для легендарного журналу The Rake / Фото: TheRake

Ми стали відомі в одному поколінні. І мене, і Діану переслідували. Тоді не було мобільних телефонів, і всі ці люди приходили дивитися на мене особисто. Якщо я йшла до ресторану, то зовні мене чатували сотні фанатів.

Актриса додає:

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Іноді мене супроводжував натовп охоронців, вони доводили мене до машини, стримували людей, а потім залазили в авто через вікно, бо не могли відчинити двері. Іноді фанати буквально розбирали машину – ми їхали без бамперів, номерних знаків, лізли на дах. Це було страшно.

Шерон Стоун знялася для легендарного журналу The Rake
Шерон Стоун знялася для легендарного журналу The Rake / Фото: TheRake

Шерон Стоун знялася для легендарного журналу The Rake
Шерон Стоун знялася для легендарного журналу The Rake / Фото: TheRake

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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