Зніміть це негайно: 7 антитрендів зими 2022, яких варто негайно позбутися

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Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
6 грудня, 18:00
В закладинки
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"Мода тимчасова – стиль вічний", – говорив Ів Сен-Лоран і був страшенно правий
Забудьте про цей зимовий верхній одяг
Забудьте про цей зимовий верхній одяг / Фото: Колаж: Сьогодні

У перекладі з латині мода — тимчасова, непостійна перевага смаків. Твердження абсолютно правильне, і точніше сказати не вдасться. Завжди трохи сумно прощатися з улюбленими речами, але якщо вони втратили актуальність, то продовжувати в них ходити далі ще сумніше. До речі, нещодавно ми писали про наймодніші рукавиці сезону.

Оскільки прийшла зима, і незабаром ми згадаємо всі свої улюблені речі минулорічного та позаминулого сезону, варто з'ясувати, чи не будемо виглядати у цьому смішно. Розповідаємо, що з верхнього одягу надовго вийшло із моди.

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Довгі стьобані пуховики вузького крою

Гусеничні смужки на верхньому одязі вже давно ніхто не носить. Такі моделі виглядають застарілими і спрощують образ, вже не кажучи про те, що візуально роблять його більшим. Настав час замінити їх сучаснішим одягом.

Довгі стьобані пуховики втратили актуальність
Довгі стьобані пуховики втратили актуальність / Фото: Инстаграм

Приталені пуховики до стегна

Ох вже ця дивна модель... Хто взагалі придумав ці пуховики? Посудіть самі: вони не гріють, спотворюють фігуру, акцентуючи увагу на стегнах, роблячи їх більшими. А якщо ще під штанами теплі колготи, тоді ви точно не затишно почуватиметеся. Але головне, що модель реально застаріла. А якщо ви віддаєте перевагу укороченим варіантам верхнього одягу, варто придивись до модних цього сезону дутих курток до поясу.

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Приталені пуховики до стегна більше не модні
Приталені пуховики до стегна більше не модні / Фото: Инстаграм

Пуховик з хутряним оздобленням

Пуховики цінують за їхню утилітарність, а наявність хутра на каптурі, манжетах, кишенях або лінії низу робить куртку менш практичною. У снігову або дощову погоду хутро швидко намокне і втратить вигляд, і образ уже не буде таким привабливим. Крім того, хутряні деталі створюють додаткові горизонтальні межі в образі, тим самим обрізаючи силует, а також додають об'єм тілу.

Пуховики з хутром вже не варто купувати
Пуховики з хутром вже не варто купувати / Фото: Инстаграм

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Розкльошені пуховики та шуби

Це не те, що не модно – це привіт нульовим. Плюс до всього, такий фасон візуально акцентує середину стегна, тим самим роблячи нижню частину тіла ширшою. Таке собі щастя, погодьтеся.

Забудьте про розкльошені пуховики і шуби
Забудьте про розкльошені пуховики і шуби / Фото: Инстаграм

Тонка дублянка

Маленькі дублянки взагалі не практичні для зими. Вони незручні, холодні, дивні. Цього року у тренді грубі моделі вільного крою: авіатори, бомбери або прямі нижчі коліна. До них і придивіться.

Тонкі дублянки не модні та не практичні
Тонкі дублянки не модні та не практичні / Фото: Инстаграм

Шуба зі спортивними елементами

Вам не нагадують такі шуби заїжджений кіношний образ дівчини легкої поведінки із далекої глибинки? Хутро, капюшон, куліска на талії, застібка на блискавці — у поєднанні всі ці елементи візуально дешевшають образ. Сьогодні актуальні об'ємні шуби зі штучного хутра.

Шуби зі спортивними елементами роблять образ дешевим
Шуби зі спортивними елементами роблять образ дешевим / Фото: Инстаграм

Шуба-поперечка

Ще одна річ, яку варто заховати у комод. Одяг-гусениця виглядає дешево, немодно, вульгарно. А за рахунок горизонтальних ліній ще й сповнює.

Gucci Fall SS 1997
Gucci Fall SS 1997 / Фото: Vogue

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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