Прекрасна Дженніфер Еністон знялася в купальнику для обкладинки глянцю (фото)

Голлівудська актриса знялася для журналу про кіносвіт США, а у відвертому інтерв'ю відповіла на питання про матір та возз'єднання "Друзів"

Дженніфер Еністон показала струнке тіло у новій фотосесії / Фото: Колаж: Сьогодні

Дженніфер Еністон на своєму прикладі показує, що є жінки, які не втрачають свого шарму з роками, а навіть навпаки – стають ще красивішими, цікавішими, чарівнішими. Ще одна з таких, без жодних сумнівів, Моніка Беллуччі у нещодавній фотосесії.

52-річна актриса Дженіфер Еністон стала героїнею свіжого номеру видання про кіносвіт США Hollywood Reporter. Зірка показала чудову фігуру у білому купальнику та штанах палаццо.

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Дженніфер Еністон показала струнке тіло у новій фотосесії / Фото: Инстаграм

Дженніфер Еністон показала фігуру у штанах палаццо / Фото: Инстаграм

Дженніфер Еністон знялася у фотографа Рувена Афанадора / Фото: Инстаграм

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Знаменитість позувала для фотографа Рувена Афанадора. Знімки з'явилися на сторінках журналу і актриси в Instagram.

Дженніфер Еністон з'явилася на обкладинці Hollywood Reporter / Фото: Инстаграм

В інтерв'ю виданню Джен розповіла новини про себе, роботу та особисте життя, а також про гучне возз'єднанні "Друзів" у травні 2021 року:

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Ми були такі наївні, пішовши на це з думкою: "Це ж буде страшенно весело, вони збирають всю команду, точно як колись". Але реальність застала мене зненацька, тому що я подумала: "Привіт, минуле, пам'ятаєш нас? Ви розумієте, який це відстій?" Двадцять років тому ви думали, що все життя попереду, і воно буде просто чудовим, а потім ви пережили, можливо, найважчі часи. Все це було дуже неприємно.

Дженніфер Еністон з'явилася на обкладинці Hollywood Reporter / Фото: Инстаграм

Не змінюючи своєї колишньої думки, Еністон висловилася і про стосунки з покійною матір'ю, з якою вони довго не ладнали:

Я виросла, спостерігаючи, як їй зручно сидіти на місці в ролі жертви і мені не подобалося, як це виглядало. Я знала, що ця жінка показала мені приклад того, ким я ніколи не хотіла б бути, і я ніколи такої не стану. Я думаю, що це токсично, і це роз'їдає ваші нутрощі та вашу душу. Прикро, що довелося публічно проходити через темне лайно на очах усього світу. Але в мене був вибір: або я об'їдаюся цукерками під ковдрою, або знайду творчий вихід і процвітаю, що я й зробила.

Дженніфер Еністон знялася у фотографа Рувена Афанадора / Фото: Инстаграм

Дженніфер Еністон знялася у фотографа Рувена Афанадора / Фото: Инстаграм

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