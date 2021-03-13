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ТОП-3 поради, як за допомогою одягу приховати зайву вагу

Сьогодні, 10:23

Ільяс Сахтара не бачить жодних проблем, щоб прекрасно виглядати в будь-якій вазі

Неважливо, що стало причиною появи зайвих кілограмів: народження дитини, стрес чи малорухливий спосіб життя. Стиліст телеканалу "Україна" Ільяс Сахтара розповів в програмі "Місія: краса", за допомогою яких речей можна змінити уявлення про фігуру.

З настанням теплих весняних днів хочеться зняти верхній одяг і приміряти красиві та яскраві речі. Але через зайву вагу не всім подобається своє відображення в дзеркалі. Напевно, тому хтось із нас вибирає мішкуваті футболки чи сукні. Однак стиліст телеканалу "Україна" Ільяс Сахтара не бачить жодних проблем, щоб прекрасно виглядати в будь-якій вазі.

Стиліст Ільяс Сахтара
Стиліст Ільяс Сахтара
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Яким би не було тіло, його треба любити, – сказав ведучий мейковер-шоу "Місія: краса" Ільяс Сахтара, – за ним потрібно доглядати і красиво одягатися".

Тому вже кілька сезонів поспіль стиліст дає корисні поради учасникам проєкту. Якщо ви набрали зайву вагу, спробуйте застосувати ці секрети стилю.

Порада 1

Туніка – ідеальний варіант, якщо ви хочете приховати пишну фігуру. Дехто вважає, що ця річ робить людину об'ємною. Але спробуйте додати вузький пояс. Він допоможе "роздрібнити" великі форми. Туніку легко комбінувати з різним одягом. Наприклад, з укороченими брюками. Але виберіть розмір, який відповідає вам сьогодні.

"Коли з'являються зайві кілограми, жінка робить велику помилку: вона однаково сприймає себе стрункою, тому купує речі, які вибирала раніше, – сказав стиліст телеканалу "Україна" Ільяс Сахтара. – Але розмір змінився, тому новий одяг обтягує тіло і показує всі складки. Не робіть цього, інакше ви буде виглядати, як сосиска".

Порада 2

Асиметрична спідниця нижче коліна додає легкості і робить фігуру стрункішою. Не бійтеся вибирати спідницю різних кольорів. Наприклад, в зелену і червону клітину. Спідниця не мусить бути тільки чорною чи сірою, щоб приховати зайву вагу. Одягніть широкий червоний пояс, це знову ж таки допоможе "роздрібнити" великі форми і зробить акцент на яскравому кольорі. Але надягайте різнокольорову спідницю з однотонним топом. Додайте прикраси, які візуально "витягають" фігуру. Наприклад, довгі намиста.

"Якщо у вас кругле обличчя, вибирайте масивні сережки, – порадив Ільяс Сахтара, – тоді воно здається меншим".

Як за допомогою одягу приховати зайву вагу
Як за допомогою одягу приховати зайву вагу
Фото: Depositphotos

Порада 3

Сукня-сорочка у вертикальну смужку подовжить фігуру і зробить її стрункою. Крім того, цю річ можна надягати зверху на однотонну спідницю-олівець зі шкірозамінника і на світлий топ з V-подібною горловиною. Спідниця-олівець подовжує форми, а речі зі шкірозамінника знову в моді.

Якщо носити тільки сукню-сорочку без цих речей, тоді виберіть широкий пояс, який допоможе зафіксувати і привернути увагу на талії.

"Неважливо, який у вас статус: ви директор фірми чи продавщиця, але ви маєте завжди мати солідний вигляд", – сказав ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" Ільяс Сахтара.

Шопінг може стати корисним, якщо купувати те, що вам дійсно потрібно і те, що допоможе вам виглядати стильно. А якщо не знаєте, що купити на презент рідним – скористайтеся нашим календарем подарунків на березень, щоб придбати щось підходяще, потрібне і не банальне.

Стартує новий сезон програми "Місія: краса" на каналі "Україна" – дивіться відео:

Раніше ми з'ясовували, як виглядати стильно цієї весни – вибирайте екошкіру, мінімалістичні принти і відкривайте ключиці.

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мода одяг вага
Джерело: Сьогодні
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