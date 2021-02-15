Як приховати недоліки фігури: три секрета від ведучого мейковер-шоу "Місія: краса"

Стиліст впевнений, що за допомогою одягу можна змінити уявлення про людину

Стиліст і ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканалі "Україна" Ільяс Сахтара підказав, як за допомогою певних нюансів гардероба приховати недоліки фігури і підкреслити її найкращі сторони.

Стиліст Ільяс Сахтара Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За допомогою одягу можна змінити уявлення про людину, її ставлення до себе, а також удосконалити образ. Стиліст Ільяс Сахтара в кожному сезоні проекту "Місія: краса" робить щось неймовірне: іноді достатньо однієї деталі – і перед дзеркалом вже стоїть зовсім інша людина.

Відомий стиліст добре знає, як підкреслити красу жінки. Наприклад, якщо вона вважає, що у неї є зайва вага, стиліст рекомендує вибрати чорний брючний костюм з білою блузкою. На перший погляд, нічого незвичайного, правда? Але дуже важливі деталі гардероба, які змінюють візуальне уявлення.

Перша деталь – піджак завдовжки до середини стегна

Фото: Getty Images

Коли з'являються зайві кілограми, вони чомусь не роблять більше на 1-2 розміри груди, а залишаються в районі живота і стегон. Але піджак завдовжки до середини стегна візуально приховає важку нижню частину фігури. Жінка буде виглядати куди більш стрункою.

Друга деталь – укорочені брюки

Мода 2020 лiто Фото: Pinterest

Ця модель дуже модна і стильна вже не перший рік. Але найголовніше те, що брючний костюм даного крою начебто "прибирає" зайві цифри ваги.

"Укорочені штани роблять фігуру легше", – пояснив стиліст "родзинку" цього вибору.

Третя деталь – біла блуза

Зайва вага нерідко "диктує", які речі потрібно носити, щоб приховати розмір фігури. І дуже часто вони мішкуваті і непримітні. Мало хто наважується вдягнути світлий одяг. Але білий колір освіжає образ і робить його більш сучасним і знову ж легким.

Що стосується взуття, навесні бажано вибрати до такого костюму червоні або нюдові туфлі. У першому випадку завдяки кольору жінка покаже свій темперамент і внутрішню енергію, у другому – нюдовій колір допоможе візуально "подовжити" ніжки.

Якщо взяти до уваги поради стиліста мейковер-шоу "Місія: краса", жінка буде виглядати ... як метелик. Її образ візуально стане куди більш легким і невагомим. А коли ви бачите таке відображення в дзеркалі, то мимоволі з'являється внутрішнє відчуття польоту.

Раніше ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" розповів, як "включити" сексуальність і жіночність .

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