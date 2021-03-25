Брюки з розрізами – тренд сезону. Дивимося, як їх носить супермодель Алессандра Амбросіо
Повсякденний образ у стилі спорт-шик
Поки Кендалл Дженнер диктує тренди на вулицях Нью-Йорка , її колега, модель Алессандра Амбросіо, підкорює Лос-Анджелес. Колишній "янгол" Victoria's Secret вирушила на шопінг — і, звісно, не залишилася без уваги фотографів. Ну а як інакше? Бути непоміченою в таких яскравих брюках справді важко.
Прогулятися магазинами Алессандра вирішила в зручному спортивному образі. Вона одягла базовий білий світшот і червоні широкі штани з бічними розрізами на кнопках. Такий крій додає сексуальності за рахунок відкритих литок і щиколоток. Втім, можна взяти приклад моделі — і оголити ноги майже до лінії стегон. Вертикаль, яку створюють розрізи, візуально витягне силует.
Хуліганську нотку до вбрання додала чорна шапка-біні. На контрасті з нею мініатюрна сумочка Jacquemus має особливо елегантний визгляд. Із взуття супермодель обрала кросівки, але прекрасно пасувалии б туфлі або ботильйони на підборах.
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