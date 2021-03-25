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Брюки з розрізами – тренд сезону. Дивимося, як їх носить супермодель Алессандра Амбросіо

Сьогодні, 17:34

Повсякденний образ у стилі спорт-шик

Поки Кендалл Дженнер диктує тренди на вулицях Нью-Йорка , її колега, модель Алессандра Амбросіо, підкорює Лос-Анджелес. Колишній "янгол" Victoria's Secret вирушила на шопінг — і, звісно, не залишилася без уваги фотографів. Ну а як інакше? Бути непоміченою в таких яскравих брюках справді важко.

Прогулятися магазинами Алессандра вирішила в зручному спортивному образі. Вона одягла базовий білий світшот і червоні широкі штани з бічними розрізами на кнопках. Такий крій додає сексуальності за рахунок відкритих литок і щиколоток. Втім, можна взяти приклад моделі — і оголити ноги майже до лінії стегон. Вертикаль, яку створюють розрізи, візуально витягне силует.

Фото: Getty Images

Хуліганську нотку до вбрання додала чорна шапка-біні. На контрасті з нею мініатюрна сумочка Jacquemus має особливо елегантний визгляд. Із взуття супермодель обрала кросівки, але прекрасно пасувалии б туфлі або ботильйони на підборах.

Фото: newbalance.com

Фото: farfetch.com

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати джинси-кльош і з чим їх носити .

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стиль тренди Алессандра Амбросіо
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