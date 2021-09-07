7 модних пар взуття сезону осінь-зима – 2021

Подивимося правді в очі, основу осіннього гардероба, так і образів в цілому, становлять куртки або пальто та взуття. Раніше ми розповідав про самі трендові речі сезону, тепер же вирішили зосередитися на взутті.
Те, що зараз відбувається в індустрії моди – неймовірно. Тренди змінюються зі швидкістю світла, в моді практично все, від комфортних речей до гламуру 2000-х. Як не заплутатися в цьому величезному розриві і вибрати краще?
Обирайте самі трендові: ботильони в стилі 70-х, елегантні лофери, розкішні кросівки, оригінальні сабо, черевики на шнурівці і багато іншого. Надихайтеся і купуйте сім модних пар взуття, які стануть в нагоді кожного дня.
Лофери
Шкільний стиль або стиль преппі знову в моді. Взуття, яке схоже на мокасини, але в більш елегантній та офіційній стилістиці – ідеальний варіант на осінь. Носіть лофери під короткі спідниці трапеції, ділові костюми з укороченими брюками або кюлотами.
Чоботи в стилі 70-х
Саме універсальна взуття – коричневі шкіряні або замшеві чоботи до коліна залишаються позачасовою класикою. Доповнюйте ними образи зі спідницями або сукнями довжини міді.
Білі кросівки
Вони були представлені в колекціях люксових брендів, таких як Dior і McQueen. Не варто занадто гнатися за трендами і модою, але якісні білі кросівки – необхідна річ в гардеробі.
Черевики в армійському стилі
У цьому сезоні осінь-зима – 2021 дизайнери зробили свої варіації такого взуття, додавши елементи гламуру: стеклярус і золоті блискавки. У черевиках army style ви не тільки будете виглядати стильно, але і відчувати себе комфортно навіть в дощову погоду.
Платформа
Так, взуття на платформі повертається в моду. Згадуємо, як носили їх в 2000-х – з брюками карго і джинсами-кльош. Ще один плюс взуття на платформі – ви додасте собі зросту без шкоди для комфорту, вони дуже зручні. Важливо, при покупці виробу, зверніть увагу на вагу взуття. Якщо вони здаються вам занадто важкими, відкладіть таку пару. Відчувати себе комфортно в них ви точно не зможете.
Клоги
У минулому сезоні клоги з'явилися в колекціях дизайнерів, ставши міні-трендом весни 2021. Зараз вони – обов'язкова річ в гардеробі модниць. Вибір безмежний: класичні чорні, з анімалістичними принтами або кольорові. Купуйте на свій смак. Ідеально вони будуть виглядати з джинсовими спідницями довжини міді.
Класичні ботильйони на підборах
Ще одна пара взуття поза часом. Ідеальний офісний варіант для щоденного образу. Вони підійдуть і під пальто, і пуховики і навіть під різнокольорові шуби із екохутра. Підказка – вибирайте моделі з незвичайними підборами.
Дивіться відео, як вибрати якісне взуття:
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