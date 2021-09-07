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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

7 модних пар взуття сезону осінь-зима – 2021

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
7 вересня, 17:35
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Ключовий тренд сезону – комфорт. Вибираємо взуття на зручному і стійкому каблуці, звикаємо до незвичайних забарвлень і згадуємо, як носили звичні моделі в минулому
Взуттєві тренди сезону сінь-зима - 2021
Взуттєві тренди сезону сінь-зима - 2021 / Фото: shop.mango.com/, reserved.com/, zara.com

Подивимося правді в очі, основу осіннього гардероба, так і образів в цілому, становлять куртки або пальто та взуття. Раніше ми розповідав про самі трендові речі сезону, тепер же вирішили зосередитися на взутті.

Те, що зараз відбувається в індустрії моди – неймовірно. Тренди змінюються зі швидкістю світла, в моді практично все, від комфортних речей до гламуру 2000-х. Як не заплутатися в цьому величезному розриві і вибрати краще?

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Обирайте самі трендові: ботильони в стилі 70-х, елегантні лофери, розкішні кросівки, оригінальні сабо, черевики на шнурівці і багато іншого. Надихайтеся і купуйте сім модних пар взуття, які стануть в нагоді кожного дня.

Лофери

Шкільний стиль або стиль преппі знову в моді. Взуття, яке схоже на мокасини, але в більш елегантній та офіційній стилістиці – ідеальний варіант на осінь. Носіть лофери під короткі спідниці трапеції, ділові костюми з укороченими брюками або кюлотами.

Kachorovska, 1490 грн
Kachorovska, 1490 грн / Фото: kachorovska.com/

Чоботи в стилі 70-х

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Саме універсальна взуття – коричневі шкіряні або замшеві чоботи до коліна залишаються позачасовою класикою. Доповнюйте ними образи зі спідницями або сукнями довжини міді.

Ditto, 4899 грн
Ditto, 4899 грн / Фото: intertop.ua

Білі кросівки

Вони були представлені в колекціях люксових брендів, таких як Dior і McQueen. Не варто занадто гнатися за трендами і модою, але якісні білі кросівки – необхідна річ в гардеробі.

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Respect, 979 грн
Respect, 979 грн / Фото: intertop.ua

Черевики в армійському стилі

У цьому сезоні осінь-зима – 2021 дизайнери зробили свої варіації такого взуття, додавши елементи гламуру: стеклярус і золоті блискавки. У черевиках army style ви не тільки будете виглядати стильно, але і відчувати себе комфортно навіть в дощову погоду.

Stradivarius, 1899 грн
Stradivarius, 1899 грн / Фото: stradivarius.com

Платформа

Так, взуття на платформі повертається в моду. Згадуємо, як носили їх в 2000-х – з брюками карго і джинсами-кльош. Ще один плюс взуття на платформі – ви додасте собі зросту без шкоди для комфорту, вони дуже зручні. Важливо, при покупці виробу, зверніть увагу на вагу взуття. Якщо вони здаються вам занадто важкими, відкладіть таку пару. Відчувати себе комфортно в них ви точно не зможете.

Bershka, 1699 грн
Bershka, 1699 грн / Фото: bershka.com/

Клоги

У минулому сезоні клоги з'явилися в колекціях дизайнерів, ставши міні-трендом весни 2021. Зараз вони – обов'язкова річ в гардеробі модниць. Вибір безмежний: класичні чорні, з анімалістичними принтами або кольорові. Купуйте на свій смак. Ідеально вони будуть виглядати з джинсовими спідницями довжини міді.

Zara, 3999 грн
Zara, 3999 грн / Фото: zara.com

Класичні ботильйони на підборах

Ще одна пара взуття поза часом. Ідеальний офісний варіант для щоденного образу. Вони підійдуть і під пальто, і пуховики і навіть під різнокольорові шуби із екохутра. Підказка – вибирайте моделі з незвичайними підборами.

Zara, 2699 грн
Zara, 2699 грн / Фото: zara.com

Дивіться відео, як вибрати якісне взуття:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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