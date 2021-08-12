Тільки не це: Японський дизайнер створив гостроносі кросівки Nike (фото)

Дизайнери продовжують експеримент на тему потворних кросівок, випускаючи все нові варіанти. Розповідаємо про нову модель японця Міхара Ясухіро та його бачення кросівок Nike

/ Фото: Nike

Якщо раптом ви не можете визначитися, що надіти – кросівки або туфлі, японський дизайнер Міхара Ясухіро вирішив це питання за вас. Креативщик створив нові кросівки з гострим носком, такий собі варіант 2-в-1.

Реклама

/ Фото: Nike

За основу дизайнер взяв модель Nike, які раніше показали стильні кросівки, натхненні ігровою консоллю PlayStation 5. В фасоні кросівок Air Force 1 Міхара вирішив змінити тільки передню частину, інші елементи залишилися такими ж, як в оригінальній парі.

/ Фото: пресслужба

Кросівки вийшли в різній колірній гамі: чорному, білому, неоново-жовтому, червоному і зеленому.

Реклама

/ Фото: пресслужба

Купити взуття можна буде не раніше наступного року. У продаж вони надійдуть навесні. Ціна на кросівки поки залишається невідомою, як і доступність їх для українських споживачів.

/ Фото: пресслужба

Гостроносі кросівки японського дизайнери – це не перший експеримент з взуттям. Раніше Бейонсе створила спортивне взуття для Adidas з гострим носком, аналогічно і Ріанна для Puma. Також свої інтерпретації вже показували в колекціях бренд Альбера Ельбаза AZ Factory і дизайнер з Лондона Кіко Костадінов.

Дивіться в ролику про популярну спортивного взуття :

Реклама

Раніше ми розповідали: