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Тільки не це: Японський дизайнер створив гостроносі кросівки Nike (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
12 серпня, 12:44
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Дизайнери продовжують експеримент на тему потворних кросівок, випускаючи все нові варіанти. Розповідаємо про нову модель японця Міхара Ясухіро та його бачення кросівок Nike
/ Фото: Nike

Якщо раптом ви не можете визначитися, що надіти – кросівки або туфлі, японський дизайнер Міхара Ясухіро вирішив це питання за вас. Креативщик створив нові кросівки з гострим носком, такий собі варіант 2-в-1.

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/ Фото: Nike

За основу дизайнер взяв модель Nike, які раніше показали стильні кросівки, натхненні ігровою консоллю PlayStation 5. В фасоні кросівок Air Force 1 Міхара вирішив змінити тільки передню частину, інші елементи залишилися такими ж, як в оригінальній парі.

/ Фото: пресслужба

Кросівки вийшли в різній колірній гамі: чорному, білому, неоново-жовтому, червоному і зеленому.

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/ Фото: пресслужба

Купити взуття можна буде не раніше наступного року. У продаж вони надійдуть навесні. Ціна на кросівки поки залишається невідомою, як і доступність їх для українських споживачів.

/ Фото: пресслужба

Гостроносі кросівки японського дизайнери – це не перший експеримент з взуттям. Раніше Бейонсе створила спортивне взуття для Adidas з гострим носком, аналогічно і Ріанна для Puma. Також свої інтерпретації вже показували в колекціях бренд Альбера Ельбаза AZ Factory і дизайнер з Лондона Кіко Костадінов.

Дивіться в ролику про популярну спортивного взуття :

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Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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