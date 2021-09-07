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7 модных пар обуви сезона осень-зима – 2021

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
7 сентября, 17:35
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Ключевой тренд сезона – комфорт. Выбираем обувь на удобном и устойчивом каблуке, привыкаем к необычным расцветкам и вспоминаем, как носили привычные модели в прошлом
Обувные тренды сезона осень-зима - 2021
Обувные тренды сезона осень-зима - 2021 / Фото: shop.mango.com/, reserved.com/, zara.com

Посмотрим правде в глаза, основу осеннего гардероба, да и образа в целом, составляют куртки или пальто и обувь. Ранее мы рассказывал о самых трендовых вещах сезона, теперь же решили сосредоточиться на обуви.

То, что сейчас происходит в индустрии моды – невообразимо. Тренды сменяются со скоростью света, в моде практически все, от комфортных вещей до гламура 2000-х. Как не запутаться в этот огромном разрыве и выбрать лучшее?

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Выбирайте самые трендовые: ботильоны в стиле 70-х, элегантные лоферы, роскошные кроссовки, оригинальные сабо, ботинки на шнуровке и многое другое. Вдохновляйтесь и покупайте семь модных пар обуви, которые пригодятся как каждый день.

Лоферы

Школьный стиль или стиль преппи снова в моде. Обувь, которая похожа на мокасины, но в более элегантной и официальной стилистике – идеальный вариант на осень. Носите лоферы под короткие юбки трапеции, деловые костюмы с укороченными брюками либо кюлотами.

Kachorovska, 1490 грн
Kachorovska, 1490 грн / Фото: kachorovska.com/

Сапоги в стиле 70-х

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Самая универсальная обувь – коричневые кожаные или замшевые сапоги до колена остаются вневременной классикой. Дополняйте ими образы с юбками или платьями длины миди.

Ditto, 4899 грн
Ditto, 4899 грн / Фото: intertop.ua

Белые кроссовки

Они были представлены в коллекциях люксовых брендов, таких как Dior и McQueen. Не стоит слишком гнаться за трендами и модой, но качественные белые кроссовки – необходимая вещь в гардеробе.

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Respect, 979 грн
Respect, 979 грн / Фото: intertop.ua

Ботинки в армейском стиле

В этом сезоне осень-зима – 2021 дизайнеры сделали свои вариации такой обуви, добавив элементы гламура: стеклярус и золотые молнии. В ботинках army style вы не только будете выглядеть стильно, но и чувствовать себя комфортно даже в дождливую погоду.

Stradivarius, 1899 грн
Stradivarius, 1899 грн / Фото: stradivarius.com

Платформа

Да, обувь на платформе возвращается в моду. Вспоминаем, как носили их в 2000-х – с брюками карго и джинсами-клеш. Еще один плюс обуви на платформе – вы добавите себе роста без ущерба для своего комфорта, они очень удобны. Важно, при покупке изделия, обратите внимание на вес обуви. Если они кажутся вам слишком тяжелыми, отложите такую пару. Чувствовать себя комфортно в них вы точно не сможете.

Bershka, 1699 грн
Bershka, 1699 грн / Фото: bershka.com/

Клоги

В прошлом сезоне клоги появились в коллекциях дизайнеров, став мини-трендом весны 2021. Сейчас они – обязательная вещь в гардеробе модниц. Выбор безграничен: классические черные, с анималистическими принтами или цветные. Покупайте на свой вкус. Идеально они будут смотреться с джинсовыми юбками длины миди.

Zara, 3999 грн
Zara, 3999 грн / Фото: zara.com

Классические ботильоны на каблуке

Еще одна обувь вне времени. Идеальный офисный вариант для ежедневного образа. Они подойдут и под пальто, и пуховики и даже разноцветные шубы из экомеха. Совет – выбирайте модели с необычными каблуками.

Zara, 2699 грн
Zara, 2699 грн / Фото: zara.com

Смотрите видео, как выбрать качественную обувь:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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