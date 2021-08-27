Що носити восени – 2021: Топ-7 трендових речей для щоденного гардеробу

На що звернути увагу і що купити в насамперед напередодні нового сезону? Розповідаємо, які речі повинні бути в гардеробі восени у кожної модниці

/ Фото: Vogue

Літо пролетіло непомітно, а осіння погода наступає раніше, ніж ми були готові. Якщо ви з нетерпінням чекаєте днів, коли зможете носити светри, куртки-сорочки з білими джинсами як у знаменитостей, худі і черевики, ми готові допомогти.

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У наступному сезоні осінь – 2021 модними будуть образи в стилі 70-х, принти, денім з ніг до голови, одяг вільного крою, піджаки в клітину і аксесуари в вінтажному стилі.

Розповідаємо, які трендові речі варто купити, крім антисептика і захисних масок.

Жилетка

Модна на в'язані жилетки з'явилася ще в минулому році. Радимо уникати однотонних варіантів і носити принтовані моделі.

/ Фото: stradivarius.com

Денім

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У цьому сезоні дизайнери пропонують одягатися в джинсові речі з голови до ніг. Сорочки, спідниці, куртки, сукні та комбінезони – вибір величезний. Носіть їх з казаками або черевиками з гострим носком.

/ Фото: international.victoriabeckham.com

Ділові костюми

З огляду на, що багато хто повернувся в офіс, провівши рік в локдауні, схилившись над ноутбуками за кухонним столом, не дивно, що ділові костюми стали головними хітами на подіумах сезону осінь-зима – 2021 року.

Важливо – вибирайте варіанти з брюками кльош, піджаками в клітинку і більш вільні силуети.

/ Фото: Tommy Hilfiger

Зелений

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Все та ж пандемія і ізоляція в квартирах вплинули на появу ще одного тренда. Один з найяскравіших кольорів осені – зелений. Вибирайте земляні і максимально природні його відтінки в одязі.

Багато дизайнерів від Bottega Veneta до Jacquemus включили в свої колекції зелений, назвавши його кольором відродження.

/ Фото: Vogue

Трикотажна сукня

Любительки комфорту будуть щасливі. В'язані сукні максі довжини – найзатишніший тренд осені. У такому ви точно не замерзнете!

Носіть їх з взуттям і аксесуарами одного відтінку.

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/ Фото: shop.mango.com/

Стьобані куртки

Крім трендовості, стьобані речі практичні і функціональні. Купуйте речі базових або нюдових відтінків, тоді вони підійдуть до всього одягу, наявного в гардеробі.

/ Фото: reserved.com/

Хустки

Принтовані або однотонні варіанти косинок і хустинок – найнеобхідніша річ осіннього сезону. Як їх красиво зав'язувати, показали навіть Dior.

Порада: вибираючи яскравий головний убір, переконайтеся, що інший одяг менш кидається в очі.

/ Фото: dior.com

Дивіться в ролику про дивні тренди :

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